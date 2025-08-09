Το πλάνο εργασιών ανάπλασης στο κέντρο της Καλαμάτας

Μέχρι και την Τρίτη 12 Αυγούστου θα δουλέψει το έργο της ανάπλασης οδών στο κέντρο της Καλαμάτας, ώστε αργά το μεσημέρι, ενόψει και του Δεκαπενταύγουστου, να παραδοθεί με ασφάλεια το αναπλασμένο τμήμα της οδού Αριστοδήμου, μεταξύ Βασιλ. Σοφίας και Βασιλ. Αμαλίας.

Το τελευταίο τμήμα της Αριστοδήμου που προβλέπεται να αναπλαστεί με το έργο, από τη Βασιλ. Αμαλίας έως τη Βασιλ. Κωνσταντίνου, πρόκειται να κλείσει και να αποκλειστεί από την κυκλοφορία, καθώς δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί με ασφάλεια. Το τμήμα αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί μετά τις διακοπές των συνεργείων του αναδόχου, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της ανάπλασης ανατολικά της Αριστομένους και της κεντρικής πλατείας, τα συνεργεία θα συνεχίσουν το έργο σε δρόμους δυτικά της κεντρικής πλατείας τον Σεπτέμβριο, με αρχή από την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Γ.Σ.