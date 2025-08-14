Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Συζήτηση για τα αίτια και η αντιμετώπιση της φωτιάς στα Πετράλωνα

Η περίπτωση η φωτιά στα Πετράλωνα, την περασμένη Δευτέρα, να ξεκίνησε από πρόβλημα σε κολόνα της ΔΕΗ, αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης την Τρίτη.

“Ηταν μια δύσκολη κατάσταση, λόγω των δυνατών ανέμων που άλλαζαν κατεύθυνση”, ανέφερε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος κι επεσήμανε τη σημαντική συνδρομή των πυροσβεστών και της ηγεσίας της Πυροσβεστικής. Ενημέρωσε ότι στην κατάσβεση συμμετείχαν 8 εναέρια μέσα, 100 πυροσβέστες και εθελοντές από τα χωριά και παρατήρησε πως “υπήρχε κίνδυνος για κατάσταση μη αναστρέψιμη, καθώς ήταν κοντά στα σπίτια’.

Ο δήμαρχος πληροφόρησε ότι κάηκαν 1.500 στρέμματα, από τα οποία τα 100 ήταν καλλιεργήσιμα, έκανε λόγο για άλλη μια πυρκαγιά, εξαιτίας της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών και τόνισε την προσφορά των εθελοντών.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος, αφού είπε ότι δεν του αρέσει η κριτική σε τέτοια θέματα, ρώτησε αν ο Δήμος είχε ρόλο, λόγο στην εντολή για εκκένωση. Για τα αίτια της φωτιάς και την έρευνα από το Ανακριτικό, αναρωτήθηκε αν προήλθε από πυλώνες της ΔΕΗ, καθώς αυτόπτες μάρτυρες είπαν για κολόνες που πετούσαν σπινθήρες.

“Σαν Δήμος πρέπει να το παρακολουθήσετε”, ζήτησε από τον δήμαρχο και ρώτησε αν προχωράει ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων από την άλλη πλευρά, στην Ιθώμη.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για ενδεχόμενα βραχυκλώματα, για τα οποία υπεύθυνη η ΔΕΗ και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, παρατήρησε ότι “πρέπει να ληφθούν μέτρα” και μίλησε για φορείς που έχουν ευθύνη για αποζημιώσεις και πρόληψη και να αποκαταστήσουν κάποιες βλάβες.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος ανέφερε ότι έχουν καεί πολλά ελαιόδεντρα και ζήτησε άμεση καταγραφή της ζημιάς και να αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Γ.Σ.