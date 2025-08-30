Καλαμάτα: Καμία δέσμευση για τον αγωγό ύδρευσης Φ800 - Εντονος προβληματισμός του Θαν. Βασιλόπουλου

“Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω για χρονοδιάγραμμα, διότι τα χρονοδιαγράμματα έχουν πέσει όλα έξω” επιφυλάχθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε ερώτησή μας κι εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για το σημαντικό έργο του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην πόλη, που ουσιαστικά έχει σταματήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει το έργο με σκοπό να το ολοκληρώσει κι εξέφρασε την πίστη ότι “το 2027 θα μπορέσει να το ολοκληρώσει”.

Για τη μεταφορά των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ από το Νέδοντα σε χώρο δίπλα στη ΜΟΛΑΚ και τον Βιολογικό Καθαρισμό, ο δήμαρχος δήλωσε ότι “μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σημαντικές γι’ αυτό”, αναγνώρισε πως δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τη μεταφορά. Παρατήρησε δε ότι στόχος τους είναι να γίνει η μεταφορά μέσα σε αυτή την αυτοδιοικητική θητεία.

Αναλυτικά, σε ερώτησή μας για το έργο του αγωγού Φ800 που έχει σταματήσει εδώ και καιρό, χάθηκε το καλοκαίρι και όχι μόνο που θα μπορούσαν να γίνουν εργασίες, ο δήμαρχος απάντησε:

“Ετσι είναι. Πριν από 15 – 20 ημέρες, όμως, βρεθήκαμε με την εταιρεία και της βάλαμε κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις για κάποια έργα που πρέπει να υλοποιήσει. Αυτά τα έργα θα δείχνουν ότι η εταιρεία θα μπορέσει να τρέξει γρήγορα το έργο και να το ολοκληρώσει. Τα υλοποιεί αυτά τα έργα, τα παράλληλα δίκτυα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, προετοιμασία για να περάσει από το Νέδοντα”.

Ωστόσο, ο κ. Βασιλόπουλος παραδέχθηκε ότι “παρόλα αυτά εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τους ρυθμούς που η εταιρεία υλοποιεί το έργο. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι αγωγοί Φ800 που μας είχε υποσχεθεί. Εχουν περάσει τόσοι μήνες από τότε. Δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έρθουν οι αγωγοί και θα προχωρήσει το έργο. Και στην κρίσιμη ερώτηση που έκανα προσωπικά στον πρόεδρο της εταιρείας «τελικά, θα το υλοποιήσετε το έργο ή όχι;». Για να είμαστε ξεκάθαροι, για να δούμε αν χάνουμε χρόνο ή τελικά θα υλοποιηθεί και «απλά δυσκολευόσαστε αυτή την περίοδο». Και η απάντηση είναι ότι επιμένει ότι το έργο θα το υλοποιήσει".

Για το “αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, γιατί έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος”, ο δήμαρχος παρατήρησε:

“Χρόνος έχει χαθεί πάρα πολύς, πραγματικά πολύτιμος. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω για χρονοδιάγραμμα, διότι τα χρονοδιαγράμματα έχουν πέσει όλα έξω. Θέλω να πιστεύω ότι το 2027 θα μπορέσει να το υλοποιήσει”. Και πρόσθεσε: “Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα έργο που θα συνδεθεί με τη δεξαμενή στον Αγιάννη τον Καρβούνη, όπου και από κει θα κατέβει ένας αγωγός, ο οποίος θα πρέπει να συνδεθεί με τον καινούργιο αγωγό που θα έρθει. Ολα αυτά συνδέοντα μεταξύ τους. Ομως, δυστυχώς, το θέμα του αγωγού Φ800 έχει πάει πάρα πολύ πίσω”.

Για την παλιότερη δέσμευση του αναδόχου ότι θα βάλει και δεύτερο συνεργείο εργασιών, ανέφερε:

“Για να βάλει δεύτερο συνεργείο, θα πρέπει πρώτα να έρθουν οι αγωγοί. Τα χρήματα εξασφαλίστηκαν, η επιπλέον χρηματοδότηση. Οπως γνωρίζετε, υπογράψαμε τη συμπληρωματική σύμβαση που εξασφαλίσαμε το 1.950.000 ευρώ. Οπότε επιπλέον χρήματα έχουμε, τα πάντα υπάρχουν. Απλά πρέπει να έρθουν οι σωλήνες και πραγματικά να υπάρξει η βούληση ο εργολάβος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο του αγωγού Φ800 ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου 2024 από την ευθεία της Ανθειας (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλαμάτα) και μέχρι τώρα έχει φθάσει έως την είσοδο της Θουρίας, με εξαίρεση ένα τμήμα 200 μέτρων περίπου που δεν έχει γίνει από τα όρια, την έξοδο της Αίπειας μέχρι την Αιθαία, στο σημείο που ο εθνικός δρόμος αρχίζει να κατηφορίζει.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 2 χρόνια και στην πόλη της Καλαμάτας ο αγωγός Φ800 θα μπει από τη Νέα Είσοδο και την οδό Αρτέμιδος, με κατεύθυνση τη νέα δεξαμενή ύδρευσης στον Αγιάννη Καρβούνη (στην περιοχή του Πεδίου Βολής).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΔΟΝΤΑ

Οσον αφορά τη σημαντική υπόθεση της μεταφοράς των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ για να προχωρήσει η δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα, στο ερώτημά μας για το που βρίσκονται οι μελέτες, ο δήμαρχος απάντησε:

“Μέσα από τον Αναπτυξιακό μας Οργανισμό μία από τις μελέτες που έχουμε προδιαγράψει, είναι και αυτή της μεταφοράς των συνεργείων από το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, εδώ δίπλα στον Βιολογικό. Είναι προτεραιότητα για μας. Αλλωστε ήταν και προεκλογική μας δέσμευση αυτή. Ενα από τα εμβληματικά έργα που έχουμε χαρακτηρίσει. Το επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτό, ώστε να συνταχθούν οι μελέτες και μετά να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση, που απαιτείται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε”.

Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι “γίνονται σκέψεις η ΔΕΥΑΚ με ιδίους πόρους να χρηματοδοτήσει αυτή τη μεταφορά και να αναζητήσουμε χρηματοδότηση μόνο για τον Δήμο. Τα εξετάζουμε όλα. Σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σημαντικές γι’ αυτό. Αποτελεί προτεραιότητα και δέσμευση για εμάς να το υλοποιήσουμε. Πριν από ένα σύντομο χρονικό διάστημα συνεργάτες μου μού ζήτησαν τον χώρο βόρεια από το Ανοιχτό Θέατρο να τον κάνουμε αυτή τη στιγμή χώρο στάθμευσης, ο οποίος προβλέπεται κιόλας. Και τους είπα «δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουμε μία ολοκληρωμένη στρατηγική και έναν σχεδιασμό για το σύνολο της ανάπλασης από το Ανοιχτό Θέατρο μέχρι και το γήπεδο «Λουκαρέας»”.

Τέλος, επανέλαβε ότι “ο στόχος μας είναι η μεταφορά να γίνει μέσα σε αυτή τη θητεία".