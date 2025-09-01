Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Σήμερα η συζήτηση για τον νέο κανονισμό λειτουργίας

Το θέμα του κανονισμού λειτουργίας φέρνει στο Συμβούλιο, που συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, με αίτημα να υπάρξουν τροποποιήσεις σε 8 παραγράφους στον πρότυπο κανονισμό, που εφαρμόζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ακριβώς νομοθετήθηκε από το υπουργείο.

Δύο ώρες αργότερα, στην 4η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής, μέσα στο 2025, οι παρατάξεις της μειοψηφίας θέτουν σοβαρά θέματα – ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει η δημοτική αρχή.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της λογοδοσίας, έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα θέματα από τους συμβούλους των μειοψηφιών:

1) Κώστας Γεωργακόπουλος (επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας): Ποιες είναι οι δράσεις του Δήμου Μεσσήνης για την αξιοποίηση του Πολυλιμνίου; 2) Σοφία Γιάνναρη: Ενέργειες και δράσεις της δημοτικής αρχής για να περισώσουμε το ιστορικό κτίσμα του Τελωνείου στην Μπούκα, μετά τον χαρακτηρισμό του ως μνημείο. 3) Γιάννης Διονυσόπουλος: Ενημέρωση για τις προμήθειες υλικών του Δήμου για τα έτη 2020 – 2025. 4) Ελένη Δουρούμη: Ενημέρωση για την κατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Μεσσήνης. 5) Κώστα Θεοδωρακόπουλος: Ενέργειες εξυγίανσης της ΔΕΥΑΜ κι ενημέρωση αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο με μέτρα και χρονοδιάγραμμα για την οικονομική βιωσιμότητά της. 6) Κώστας Μαλιώτης: Ενημέρωση για το γήπεδο Λογγάς. Είναι περιουσία του Δήμου και πόση είναι η έκταση γης που ανήκει στη δημοτική περιουσία; 7) Χρήστος Θεοδωρακόπουλος (επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”): Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σχολικά κτήρια, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς;

Στην τακτική τα σημαντικότερα θέματα αφορούν: Τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού, την έγκριση του χώρου παρουσίασης αγροτικών – γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικού – γεωργικού εξοπλισμού, την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τη μείωση από δημοτικά τέλη και φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα έξοδα κηδείας άπορου δημότη και την επιχορήγηση δημότη, λόγω έκτακτης ανάγκης.

Στο θέμα του κανονισμού λειτουργίας που φέρνει στο Συμβούλιο η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, μεταξύ των τροποποιήσεων που προτείνει ο εισηγητής – σύμβουλος Κώστας Μαλιώτης είναι:

- “Το Συμβούλιο να γίνεται κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα, η ώρα συνεδρίασης θα είναι μία ώρα πριν τη δύση του ήλιου, με στρογγυλοποίηση της ώρας συν – πλην της μισής ώρας. Με την προκαθορισμένη ημέρα θα γνωρίζουμε πότε έχουμε Συμβούλιο, θα έχουμε προγραμματίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας και η συμμετοχή των συμβούλων θα είναι μεγαλύτερη”.

- “Πριν την έναρξη της συνεδρίασης και την εγγραφή των ειδικών αγορητών, να έχει το δικαίωμα εγγραφής και δημοτικός σύμβουλος που θα θελήσει να θέσει μία ερώτηση, για ενημέρωση και γνωστοποίηση τυχόν προβλημάτων”.

- “Αντί του ενός θέματος ο επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης να έχει τη δυνατότητα δύο μέρες πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης, να προτείνει έως δύο θέματα. Ο Δήμος αποτελείται από 8 Δημοτικές Ενότητες”.

Γ.Σ.