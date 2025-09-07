Δήμος Μεσσήνης: Αθανασακόπουλος και Παυλόπουλος στην Κίνα

Στην πόλη Χανγκτσόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να βρεθούν ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης Δημήτρης Αθανασακόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Παυλόπουλος, εκπροσωπώντας τον Δήμο, στο πλαίσιο προετοιμασίας για διαδημοτική συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και της οικονομίας.

Την αποστολή τους ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου, “σε συνέχεια της από 29/08/2025 πρόσκλησης του δημάρχου Χανγκτσόου προς τον δήμαρχο Μεσσήνης και προκειμένου να αναπτυχθεί διαδημοτική συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και της οικονομίας, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί επίσκεψη δύο εκπροσώπων του Δήμου στην πόλη Χανγκτσόου.

Τα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, μεταφορά και συμμετοχή σε συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς) θα βαρύνουν την χώρα υποδοχής.

Η συνεργασία με τη Χανγκτσόου έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη και διεθνή προβολή της Αρχαίας Μεσσήνης, ενός από τους σημαντικότερους και πιο καλοδιατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας ακτινοβολίας. Η αποστολή του Σεπτεμβρίου θα λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό βήμα, δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας σε επίπεδο πολιτισμού, τουρισμού και διεθνών ανταλλαγών.

Η συνεργασία με την αρχαία πόλη Λούτα και την τοπική κυβέρνηση της Χανγκτσόου προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών δράσεων, όπως η συμμετοχή κινεζικών καλλιτεχνικών σχημάτων και αποστολών στο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος και σε άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Αρχαία Μεσσήνη. Με αυτόν τον τρόπο, η Μεσσήνη θα ενισχύσει το διεθνές της προφίλ, ενώ θα προωθήσει ένα διαρκές πλαίσιο πολιτιστικών και τουριστικών ανταλλαγών που θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία και οικονομία”.