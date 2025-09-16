eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Καλαμάτα: Καθαρισμός της κοίτης του Νέδοντα

Σε καθαρισμό της κοίτης του Νέδοντα προχωρά τις τελευταίες μέρες συνεργείο του τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, με το ανάλογο προσωπικό και με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου.

Οι παρεμβάσεις καθαρισμού περιλαμβάνουν και το σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντα, απομακρύνοντας την αυτοφυή βλάστηση και τα απορρίμματα.

