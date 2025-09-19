“Πράσινο” για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης Γαργαλιάνων

Τη λειτουργία της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στους Γαργαλιάνους και την πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων, αποφάσισε εν μέσω διαφωνιών η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Υπήρξε ομόφωνη απόφαση για τη λειτουργία της, αλλά διαφωνία ως προς το αντίτιμο για τη μίσθωση των θέσεων, καθώς πρόταση του Συμβουλίου της ΔΚ Γαργαλιάνων -την οποία υιοθέτησαν και οι σύμβουλοι της μειοψηφίας- ήταν οι θέσεις να παραχωρηθούν δωρεάν για να προσελκυστούν μικροπωλητές και να αναβαθμιστεί το πανηγύρι. Τελικά κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να οριστεί τιμή 25 ευρώ ανά τρέχον μέτρο και 2 ευρώ το τετραγωνικό για το λούνα παρκ.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαργαλιάνων στην εισήγησή του, η οποία ήταν με ομόφωνη απόφαση, ενέκρινε την πρόταση του προέδρου Αριστομένη Καραχάλιου και ανέφερε μεταξύ άλλων την τέλεση ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Γαργαλιάνων, διάρκειας 7 ημερών (1-7/10).

Χώροι λειτουργίας της εμποροπανήγυρης καθορίζονται οι εξής: «Η οδός Μιαούλη, από τη συμβολή της με την οδό Νικολοπούλου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σ. Λυριτζή (πρώην Αθηνών). Η οδός Νικολάου Σκούντζου (κάθετη της οδ. Μιαούλη), από τη συμβολή της με την οδό Παναγοπούλου μέχρι την οδό Μιαούλη και στο ανατολικό τμήμα αυτής. Το νότιο τμήμα της οδού Παναγοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Νικολάου Σκούντζου

μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σ. Λυριτζή (πρώην Αθηνών). Ο εσωτερικός χώρος του δημοτικού γηπέδου Γαργαλιάνων (έξω από τον ποδοσφαιρικό χώρο και τον χώρο των θεατών) και στον χώρο των μπασκετών, με είσοδο από την οδό Μιαούλη, για χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα Πάρκ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων μέχρι 2.000 τ.μ. Να μην καθοριστεί τιμή συμμετοχής, αλλά να γίνει δωρεάν η παραχώρηση του χώρου. Έτσι θα προσελκύσουμε περισσότερους μικροπωλητές και θα αναβαθμίσουμε τον θεσμό της εμποροπανήγυρής μας. Την απόφαση για δωρεάν παραχώρηση του χώρου είχε πάρει και πέρυσι ομόφωνα το Συμβούλιό μας, η οποία δεν στηρίχθηκε από τους αρμοδίους, με αποτέλεσμα το πανηγύρι να μην πραγματοποιηθεί».

Από την πλευρά των δημοτικών συμβούλων, μελών της Δημοτικής Επιτροπής η Χάιδω Παναγιωτοπούλου και ο Περικλής Κανελλόπουλος συμφώνησαν με την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου στους εμπόρους - μικροπωλητές.

Η αντιδήμαρχος Μαρία Παναγοπούλου σημείωσε: «Δεν είμαι αντίθετη με την δωρεάν παραχώρηση, όμως εάν γίνει αυτό θα υπάρξει μεγάλη προσέλευση εμπόρων - μικροπωλητών, την οποία δεν θα μπορούμε και εμείς σαν δήμος αλλά και οι πολίτες που γειτνιάζουν με τον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης να διαχειριστούμε. Γι’ αυτό και πρέπει να επιβληθεί το τέλος, για τη νόμιμη προσέλευση των εμπόρων - μικροπωλητών και τη σωστή λειτουργία της εμποροπανήγυρης».

Κ.Μπ.