“Οχι στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας” - Εκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ζητεί ο Κατρίτσης

Σημειώνει πως είναι αδιανόητο, αντί για ενίσχυση και αναβάθμιση, με μια μονοκονδυλιά να επέλθει υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Αναλυτικά ο κ. Κατρίτσης σημειώνει: «Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά στην κατάρτιση Νέων Οργανισμών Λειτουργίας για όλα τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ζητά από τις διοικήσεις των Νοσοκομείων προτάσεις για τους Νέους και Ενιαίους Οργανισμούς στους οποίους δεν θα περιλαμβάνεται η υφιστάμενη έως σήμερα οργανωτική δομή λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Οργανικών Μονάδων, όπως είναι το νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Ενάμιση μήνα περίπου μετά το διορισμό αναπληρώτριας διοικήτριας στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, με την προώθηση υλοποίησης των Νέων και Ενιαίων Οργανισμών των Νοσοκομείων έρχεται ένα βήμα πιο κοντά η ουσιαστική και λειτουργική υποβάθμισή του.

Με τη σύσταση Νέου και Ενιαίου οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας με Οργανική Μονάδα το Νοσοκομείο Καλαμάτας, θα προβλέπεται η ύπαρξη μόνο μιας υπηρεσίας ήτοι: Μία Ιατρική, μία Νοσηλευτική, μία Διοικητική – Οικονομική, μία Τεχνική Υπηρεσία.

Αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία αναφέρεται σε έγγραφο προς τις ΔΥΠΕ για να μεριμνήσουν για υποβολή προτάσεων – εισηγήσεων των αρμοδίων οργάνων των Νοσοκομείων για νέο Οργανισμό στην κάθε ΔΥΠΕ όπου υπάγονται.

Από την 6η ΥΠΕ ζητούνται από τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς της προτάσεις το αργότερο έως την Παρασκευή 28-11-2025 και αναφορικά με τα ενιαία Νοσοκομεία επισημαίνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε κατάρτιση ενός ενιαίου Οργανισμού Λειτουργίας.

Με αυτό τον τρόπο, όσα χειρότερα αποφεύχθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν έγινε η λεγόμενη διασύνδεση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας με αυτό της Καλαμάτας, χάνοντας την αυτοδιοίκηση και αυτονομία του, όχι μόνο επανέρχονται στο προσκήνιο, αλλά με μια μονοκονδυλιά σε ένα έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, καταργείται η λειτουργική αυτοτέλεια υπηρεσιών, διευθύνσεων, τμημάτων και κλινικών στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Και το ίδιο συμβαίνει και με πολλά άλλα Νοσοκομεία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες με χιλιομετρικές αποστάσεις, γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, τοπικά χαρακτηριστικά και ιστορική βάση ύπαρξης κάθε Νοσοκομείου κτλ.

Αυτό που προωθείται προς υλοποίηση και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς συνεπάγεται την απόλυτη και πλήρη υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας στην Κυπαρισσία που μέχρι σήμερα είναι και λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Ενός Νοσοκομείου που, παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, παρέχει άριστες υπηρεσίες υγείας και σώζει καθημερινά ανθρώπινες ζωές με υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων του και είναι από τα ελάχιστα Νοσοκομεία της χώρας που διακρίνεται για την ανθρωπιά, τη ζεστασιά, τη φροντίδα, την έγνοια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του από το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σε αυτό.

Ο προωθούμενος Νέος και Ενιαίος Οργανισμός Λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας είναι προφανές ότι αποδυναμώνει το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας από ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και μάλιστα μετακινώντας εργαζόμενους από την Κυπαρισσία στην Καλαμάτα.

Η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι οι Νέοι και Ενιαίοι Οργανισμοί Λειτουργίας των Νοσοκομείων να συσταθούν και να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ εντός του 2026.

Το θέμα αυτό για το Δήμο Τριφυλίας είναι μείζονος σημασίας.

Ήδη κάλεσα τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί η βέβαιη υποβάθμιση της υγείας στην Τριφυλία και την ευρύτερη περιοχή και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις αντίδρασης για αποτροπή της υποβάθμισης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και διατήρηση σε ισχύ της υφιστάμενης διοικητικής και λειτουργικής οργανωτικής του δομής. Είναι αδιανόητο αντί για ενίσχυση και αναβάθμιση, με μια μονοκονδυλιά να επέλθει υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Πιστεύω ότι η έντονη διαμαρτυρία μας με επιχειρήματα και θέσεις είναι και δεδομένη και θα είναι ομόφωνη. Όχι στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας – Όχι στην απαξία της ζωής».