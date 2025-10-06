Καλαμάτα: Καθυστερεί η αξιοποίηση του κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας

Την περασµένη ∆ευτέρα ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής η αποδοχή της τροποποίησης της πράξης «Αξιοποίηση διώροφου κτηρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έθεσε το ερώτηµα για το πότε θα γίνει η τελική παράδοση και αν υπάρχει ικανοποίηση µε την ποιότητα του αποτελέσµατος, καθώς έχει παρατηρηθεί πως όταν φωταγωγείται δεν δίνει την εντύπωση ανακαινισµένου κτηρίου. Ο δήµαρχος Καλαµάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως ο ∆ήµος θα περιµένει την ολοκλήρωση του κεντρικού κτηρίου του ∆ΗΠΕΘΕΚ, για να µπορέσουν οι δύο χώροι να αξιοποιηθούν από κοινού. «Αυτή τη στιγµή έχει µεταφερθεί όλο το βεστιάριο για να προστατευτεί, µέχρι να ολοκληρωθεί το ∆ΗΠΕΘΕ» επεσήµανε. Ο ίδιος ενηµέρωσε πως γίνεται παράλληλα µια διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µεταξύ των δύο κτηρίων για να υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθεί και κινηµατογράφος. Ο αντιδήµαρχος Βασίλης Κουτραφούρης πρόσθεσε σχετικά µε το θέµα του φωτισµού πως το έχει θέσει στην αρµόδια υπηρεσία, ξεκαθαρίζοντας πως εσωτερικά το κτήριο δεν έχει κάποιο ζήτηµα. Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τζαµουράνης ψήφισε για το θέµα υπέρ ως προς το οικονοµικό αντικείµενο, λέγοντας πως επιφυλάσσεται στην παραλαβή του κτηρίου να επισηµάνει ορισµένες κακοτεχνίες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Τα εγκαίνια του ανακατασκευασµένου κτηρίου της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας Καλαµάτας πραγµατοποιήθηκαν στις 10 Ιανουαρίου του 2025, ενώ αµέσως µετά, έκοψε εκεί την πίτα της, η Κοινωφελής Επιχείρηση “Φάρις” του ∆ήµου Καλαµάτας. Εκτοτε ωστόσο, δεν υπήρξε κάποια άλλη δραστηριότητα, παρά τον πανηγυρικό τόνο που δόθηκε από το ∆ήµο.

Στόχος του έργου ήταν η αξιοποίηση, αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του κτιριακού συγκροτήµατος του ∆ηµοτικού Θεάτρου και η εξασφάλιση της βιωσιµότητας της χρήσης του. Ο εκσυγχρονισµός του συγκροτήµατος του ∆ηµοτικού Θεάτρου σε συνδυασµό µε την επισκευή του διώροφου νεοκλασικού που θα στεγαστούν υπηρεσίες και δραστηριότητες -µεταξύ άλλων του Θεάτρου (θεατροπαιχνίδια, ανάγνωση θεατρικών έργων κ.λπ.), θα αναβαθµίσει την 30ετη πολιτιστική παρέµβαση του ∆ηµοτικού Θεάτρου στην πόλη. Το εργοστάσιο της πρώην Ηλεκτρικής εταιρείας είναι το τελευταίο δείγµα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής που σώζεται στο κέντρο της πόλης, στον άξονα βορράς - νότος της οδού Αριστοµένους, που συνδέει το ιστορικό µε το εµπορικό και διοικητικό κέντρο, το πάρκο σιδηροδρόµων και το λιµάνι της Καλαµάτας, όντας σηµαντικό κοµµάτι της ιστορικής µνήµης και της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της πόλης.

Υπενθυµίζεται πως η ∆ηµοτική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία στα τέλη Αυγούστου την 4η παράταση του ∆ΗΠΕΘΕ κατά 8 µήνες (λήξη στις 30 Απριλίου 2026), µε την όποια δραστηριότητα έτσι και στους δύο χώρους να αναµένεται από τα µέσα του τρέχοντος έτους και µετά.