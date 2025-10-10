Ολική ανακατασκευή στην παιδική χαρά στο Νέδοντα - Διαφωνίες στη Δημοτική Επιτροπή για την καθυστέρηση του έργου

Ολική ανακατασκευή αναμένεται να γίνει στην κεντρικότερη παιδική χαρά της Καλαμάτας, ανάμεσα στις οδούς Νέδοντος και Αρτέμιδος, με σκοπό να γίνει μητροπολιτική, να μετατραπεί δηλαδή σε πρότυπο χώρο παιχνιδιού μεγάλης εμβέλειας, αντί για μια απλή γειτονική παιδική χαρά.

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας την περασμένη Δευτέρα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε πως ο σχεδιασμός έχει μπει επί τάπητος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλη Τζαµουράνη, με αφορμή την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λ.π.) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου».

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε πως στο χώρο έγινε μόνο η περίφραξη και η τοποθέτηση ενός οργάνου, λέγοντας πως δεν ολοκληρώθηκε το έργο γιατί τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο και τους δημοτικούς πόρους εξαντλήθηκαν. Ο ίδιος, επικαλέστηκε τις μεγάλες εκπτώσεις τα περασμένα έτη, τις αναθεωρήσεις αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν με τον εργολάβο.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως δεν πρόκειται για οριστική παραλαβή αλλά μέρος του έργου, υπογραμμίζοντας πως οι αναθεωρήσεις οδηγούν σε προβλήματα και επιπλέον κόστη, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλα έργα, όπως είπε. Ο δήμαρχος Καλαμάτας απάντησε πως οι αναθεωρήσεις δεν είχαν προβλεφθεί στη συγκεκριμένη μελέτη, μπαίνοντας μετά. “Ισα ίσα αν υπάρχει καθυστέρηση λειτουργεί μειωτικά” πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως στις νέες μελέτες προβλέπονται και οι αναθεωρήσεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το φυσικό αντικείμενο του έργου στην υφιστάμενη παιδική χαρά (έναντι της οδού Κολοκοτρώνη) περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες και καθαιρέσεις, Εργασίες σκυροδεμάτων, Εργασίες επενδύσεων και επιστρώσεων, Εργασίες Ύδρευσης – αποχέτευσης, Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Εργασίες πρασίνου, Λοιπά τελειώματα.

Οσο για την τωρινή της εικόνα, γονείς την έχουν χαρακτηρίσει ακατάλληλη για παιδιά, καθώς ιδίως τους θερινούς μήνες οι συνθήκες είναι ανυπόφορες δίχως σκιά.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τρίτη υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου Καλαμάτας και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Βορβίλα Κωνσταντίνου & Σία ΟΕ» σύμβαση για την «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της ΔΕ Καλαμάτας».