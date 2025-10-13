Η Διεθνής Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού γιορτάζεται στην Κυπαρισσία

Γιορτάζουν το πολύτιμο τεχνικό βοήθημα, το οποίο χρησιμοποιούν άτομα με προβλήματα όρασης, προκειμένου να αποφεύγουν τα εμπόδια στην πορεία τους και να κινούνται ασφαλείς κι ανεξάρτητοι. Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του λευκού μπαστουνιού, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους.

Η ιστορία του λευκού μπαστουνιού ξεκινά μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Richard Hoover, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, οι παραπάνω φορείς διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Προσβάσιμη πόλη για όλους» την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 9 π.μ. στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας, με την υποστήριξη και τη συμμετοχή της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Ν.Α. Πελοποννήσου. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Κ.Μπ.