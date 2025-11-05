Δημοτική Επιτροπή: Στο προσκήνιο ξανά οι συγκοινωνίες - Ζητούμενο η ουσιαστική σύνδεση των Κοινοτήτων με την Καλαμάτα

Αναζωπυρώνεται το ζήτημα της ενίσχυσης των συγκοινωνιακών γραμμών προς τις Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας, μετά και τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή σχετικά με την παροχή του συγκοινωνιακού έργου για το 2025.

Η ανάγκη για πιο συχνά και λειτουργικά δρομολόγια προς τα χωριά της Αλαγονίας και άλλες περιοχές είναι ένα υπαρκτό ζήτημα, καθώς πολλοί κάτοικοι και δημότες που επιθυμούν να περάσουν τα Σαββατοκύριακά τους ή να παραμείνουν μόνιμα στους τόπους τους, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης.

Ο Δήμος Καλαμάτας πληρώνει κάθε χρόνο στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ κάτι παραπάνω από 55.000 ευρώ για την εκτέλεση δρομολογίων σε χωριά, ποσό που δεν είναι βέβαιο αν βοηθάει ώστε να υπάρξει η ανάλογη κινητικότητα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ζήτησε την επανεξέταση του θέματος από μηδενική βάση, ώστε να φανεί αν τα δρομολόγια εξυπηρετούν όντως τους κατοίκους ή όχι, και αν πρέπει ο Δήμος να διαθέσει περισσότερα χρήματα για το σκοπό αυτό.

Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, σημείωσε πως υπάρχει επικοινωνία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για το θέμα, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο γεμίζουν τα λεωφορεία που κάνουν τα δρομολόγια αυτά.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος, ενημερώνοντας πως σε επικοινωνία που είχε στο παρελθόν με το ΚΤΕΛ νομού Μεσσηνίας του μεταφέρθηκε πως ήταν «κάθετο» στα δρομολόγια, διατηρώντας την πραγματοποίηση των σταθερών δρομολογίων. Ο ίδιος τόνισε πως πολλοί Αλαγόνιοι που μένουν στην Καλαμάτα επιθυμούν να ανεβαίνουν από τη Παρασκευή και να επιστρέφουν τις Κυριακές, θέλοντας να περάσουν το Σαββατοκύριακο τους εκεί.

Ο προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής (λόγω της απουσίας του Θανάση Βασιλόπουλου) - επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε πως για να αλλάξουν τα δρομολόγια θα πρέπει να υπάρξει απαίτηση από το Δήμο, λέγοντας ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης πως για να αυξηθούν θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον από το επιβατικό κοινό.

Ο Βασίλης Τζαμουράνης συνέχισε πως η συγκοινωνία δεν είναι ανταποδοτική και γι αυτό χρηματοδοτείται, υπογραμμίζοντας πως ένας ακόμα στόχος είναι κάποιοι πολίτες να μείνουν μόνιμα στα χωριά τους, εν μέσω του προβλήματος που παρατηρείται στο στεγαστικό.