Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025 15:00

Ευχές από τον Εμπορικό Σύλλογο στον δήμαρχο Καλαμάτας - Αναστέλλεται o διαγωνισμός βιτρίνας

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφθηκαν σήμερα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανταλλάσσοντας ευχές για τα Χριστούγεννα.

Οι δύο πλευρές σημείωσαν την καλή συνεργασία που υφίσταται μεταξύ Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και υπήρξε ενημέρωση εκ μέρους του δημάρχου για την πρόοδο των έργων αλλά και τον σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας για το επόμενο διάστημα.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Σχετικά με τον διαγωνισμό βιτρίνας του Εμπορικού Συλλόγου με τίτλο «Εικόνες Χριστουγέννων», υπενθυμίζεται πως φέτος η διαδικασία θα ανασταλεί, με σκοπό να ανανεωθεί και να επανέλθει ενδεχομένως μελλοντικά, με το “βλέμμα” στην παρακίνηση περισσότερου κόσμου.

