Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: “Πράσινο” για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Την ένταξη του σημαντικού έργου ανέγερσης νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 5.330.458,28 ευρώ, αποδέχθηκε τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή.

Σε ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου απάντησε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου και οι υπηρεσίες της θα το επιβλέπουν. Για το γεγονός ότι το έργο παραδόθηκε στην Περιφέρεια, επίθεση στη δημοτική αρχή εξαπέλυσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, ενώ ήπια κριτική άσκησε ο επικεφαλής της Βασίλης Τζαμουράνης. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης απάντησε ότι από το 2021 η δημοτική αρχή έκανε αγώνα για τη μελετητική ωριμότητα του έργου και το είχε υποβάλει και για ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, επισημαίνοντας πως το έργο θα μείνει στον Δήμο Καλαμάτας.

Αναλυτικά, η πράξη που εντάχθηκε, “περιλαμβάνει τρία υποέργα - παραδοτέα: 1: Ανέγερση νέου κηιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας – εργολαβία. 2: Προμήθεια εξοπλισμού 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. 3: Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ)”.