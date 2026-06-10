Ο Δήμος Τριφυλίας στις εκδηλώσεις για τους Μακεδονομάχους στην Εδεσσα

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους μακεδονομάχους Καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγγα, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή από το Δήμο Έδεσσας στον τόπο θυσίας τους στο χωριό Καρυδιά.

Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες και απόδοση τιμών στους ήρωες, που με αυτοθυσία, άφησαν το αποτύπωμά τους στον αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας.

Τον Δήμο Τριφυλίας και τον δήμαρχο, Γεώργιο Λεβεντάκη, εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, ο οποίος απηύθυνε και σχετικό χαιρετισμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και στη συνέχεια με παρουσίαση παραδοσιακών χορών, από τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων (γενέθλιο τόπο του Καπετάν Άγρα) «Πολίτες σε δράση» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδιάς.

«Όσο η μνήμη παραμένει ζωντανή, τα γεγονότα δεν ξεθωριάζουν και η ιστορία μας, ως υπερήφανου λαού, μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, ως οφείλουμε να συμβαίνει. Αθάνατοι», σημειώνεται σε σχετική ανάρτηση ττου Δημάρχου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.