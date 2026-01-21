Αντιπαράθεση για το δίκτυο οπτικών ινών στους Γαργαλιάνους

Για ακόμη μια φορά η δημοτική αρχή δεν κατάφερε να περάσει την πρότασή της βρίσκοντας σθεναρή αντίσταση τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από συμβούλους της πλειοψηφίας. Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είχε ο δήμαρχος και με τον σύμβουλο της παράταξής του Γιώργο Πρεβεζάνο για το ίδιο ζήτημα.

Το θέμα που ανέβασε το θερμόμετρο στην καρδιά του χειμώνα ήταν η «μερική ανάκληση της 9/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και χορήγηση άδειας εκτέλεσης όλων των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών,για την κατασκευή των αμιγώς υπογείων υποδομών που εξυπηρετούν τη διασύνδεση των τοπικών κοινοτήτων,όπως αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 52/11 13- 01-2026 έγγραφο της Cosmote Technical Services».

Η αντιπαράθεση του δημάρχου με τον πρόεδρο της Δ.Κ. Γαργαλιάνων -ο οποίος έχει εκλεγεί με την παράταξη του δημάρχου- πήγε και σε προσωπικό επίπεδο, για το ποιος παρακάλεσε ποιον να είναι υποψήφιος στην παράταξη Λεβεντάκη. Ο κ. Καραχάλιος απευθύνθηκε στον αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο λέγοντάς του «αν έχεις φιλότιμο κοίταξέ με και πες ποιος ζήτησε να είμαι υποψήφιος». Ακολούθησε διακοπή της συνεδρίασης, με την αντιπαράθεση να συνεχίζεται σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους.

Σε ό,τι αφορά το θέμα, στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος τόνισε πως προτείνεται, άσχετα με τις κολόνες, να γίνει ένας κεντρικός άξονας (να περάσει οπτική ίνα), ώστε να συνδεθούν οι άλλες κοινότητες και να γίνει διέλευση από τους Γαργαλιάνους. Ο κ. Λεβεντάκης από την πλευρά του σημείωσε σχετικά πως ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε και αφαιρέθηκαν 49 κολόνες από τον αρχικό σχεδιασμό και ότι «αυτή τη στιγμή δε μιλάμε για τους Γαργαλιάνους, αλλά για τις υπόλοιπες περιοχές».

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Πρεβεζάνος επεσήμανε πως είχαν πάρει απόφαση να έρθουν οι μελετητές για να αλλάξει το σχέδιο και να μη γεμίσει η πόλη των Γαργαλιάνων με 226 κολόνες και αντί αυτού ήρθαν τεχνικοί: «Ενδιαφέρεστε για να πάει Ίντερνετ στηνΠύλο και όχι στους Γαργαλιάνους. Οι μελετητές έκαναν τη μελέτη από την Αθήνα, δεν ήρθαν εδώ. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση επειδή είναι βράχος, όταν ειδικά σκάβουν για την αποχέτευση και βλέπουμε ότι στους 30 πόντους είναι χαλίκι και χώμα».

Παρεμβαίνοντας ο κ. Λεβεντάκης επεσήμανε ότι από την πλευρά του ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, «είναι θέμα του υπουργείου» είπε. Επίσης στην αντιπαράθεση που ακολούθησε μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι θλιβερό να γίνονται τόσα έργα στους Γαργαλιάνους και να ασχολούνται με τις κολόνες λέγοντας: «Έχετε πάρει τα πιο πολλά λεφτά και ορισμένοι έχετε τη νοοτροπία ότι οι Γαργαλιάνοι είναι το κουμάντο του δήμου».

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου αναρωτήθηκε γιατί έρχεται το θέμα ως μερική ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και όχι σαν νέα απόφαση αφού αφορά την υπογειοποίηση ενός άξονα.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ.Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος αναρωτήθηκε «γιατί οι Γαργαλιάνοι να έχουν 215 κολόνες, τα Φιλιατρά 15 και η Κυπαρισσία 1; Δεν είμαστε ενάντια στο έργο και στη νέα τεχνολογία, η τεχνολογία αυτή όμως είναι του 1950-’60, μη μας λέτε λοιπόν ότι σαμποτάρουμε το έργο». Τελικά στην ψηφοφορία που έγινε, με 10 υπέρ και 12 κατά δεν πέρασε η μερική ανάκληση της προηγούμενης απόφασης.

Κ.Μπ.