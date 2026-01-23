Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Καραμανλής - Επίτιμος δημότης Καλαμάτας στις 2 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, σκοπός της συνάντησης ήταν η παράδοση πρόσκλησης προς τον πρώην πρωθυπουργό, για τον εορτασμό της πολιούχου της Καλαμάτας Παναγίας Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου, καθώς και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ο κ. Καραμανλής ανακηρύσσεται σε επίτιμο δημότη του Δήμου Καλαμάτας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με βάση την ίδια ενημέρωση, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση και ενημέρωσε τον δήμαρχο ότι θα παρευρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. Κατά την ίδια ημέρα, επίσης, σε ειδική τελετή θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη.