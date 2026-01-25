Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Πέντε αντιδημάρχους, 4 έμμισθους κι έναν άμισθο, καθώς και 2 εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους, όρισε με αποφάσεις του για το 2026, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας.

Οι αντιδήμαρχοι με τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάστηκαν, είναι:

1) Γιώργος Βαβαρούτσος: Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και αγροτικής οδοποιίας κι έχει και τις αρμοδιότητες της αγροτικής παραγωγής, της εξοικονόμησης ενέργειας, του συντονισμού, εποπτείας και ευθύνης της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών κτηρίων.

2) Ιωάννης Κισκήρας: Ύδρευσης και αποχέτευσης.

3) Γιώργος Κομπότης: Καθαριότητας και, κατά τόπον, αντιδήμαρχος Αβίας.

4) Κωνσταντίνος Παπαμικρουλέας: Πολιτικής προστασίας κι έχει και τις αρμοδιότητες του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης των δημοτικών κοιμητηρίων, της διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

5) Παναγιώτης Περδικέας (άμισθος): Ζωικής παραγωγής κι έχει και τις αρμοδιότητες διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο αντιδήμαρχος Γ. Βαβαρούτσος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Κ. Παπαμικρουλέα.

* Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίστηκαν:

1) Ο Δημήτρης Χρηστέας, για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2) Ο Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας (της μειοψηφίας, ήταν υποψήφιος δήμαρχος και ως παράταξη εξελέγη 4ος), για την εποπτεία και τον συντονισμό πάσης φύσεως ενεργειών για τη διαχείριση των λιμανιών του Δήμου.