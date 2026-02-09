Προσωρινός μειοδότης για γεωτρήσεις στην Οιχαλία

Ακόμα, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την επιλογή προσωρινού μειοδότη και για το έργο αποκαταστάσεων αγροτικής οδοποιίας από πλημμύρες Ιανουαρίου 2023 στον Δήμο Οιχαλίας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Αναλυτικά, για το έργο των γεωτρήσεων προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Ναπολέων Ζώτος έκπτωση προσφοράς 22,36 %. Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο ακόμα προσφορές με εκπτώσεις 20% και 6,27%.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών, έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Αφορά εργασίες αναβάθμισης υδρευτικών γεωτρήσεων του Δήμου Οιχαλίας, κυρίως ως προς τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό και τους πίνακες ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης των γεωτρήσεων των Κοινοτήτων Βασιλικού, Κεντρικού, Διαβολιτσίου, Αγριλόβουνου, Οιχαλίας, Μερόπης, Μάλτας, Κατσαρού, Μελιγαλά και οικισμού Διμάνδρας στην Κοινότητα Σύριζου. Οι εργασίες που θα γίνουν, θα περιλαμβάνουν ανέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος και την συντήρησή του (αντλία και κινητήρας), καθώς και την αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων και των αυτοματισμών.

* Για το έργο αποκαταστάσεων αγροτικής οδοποιίας από πλημμύρες Ιανουαρίου 2023, κατατέθηκαν συνολικά 5 προσφορές και τη μεγαλύτερη έκπτωση προσέφερε ο Μπουλουγούρης Ευάγγελος του Επαμεινώνδα με 40,85%. Οι άλλες 4 προσφορές ήταν από 32,18% μέχρι και 14,97%. Ομως, λόγω του ότι η απόκλιση του πρώτου ενδιαφερόμενου μειοδότη ήταν μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων στην οικονομική προσφορά του από τον μέσο όρο των υποβληθεισών προσφορών (28,57%), η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Οιχαλίας), τον καλεί να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει, να τεκμηριώσει την προσφορά του, για να επιλεγεί ως προσωρινός μειοδότης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις κοινότητες και στους οικισμούς τους, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. απόφαση 261/24-1-2023 του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα στις Κοινότητες Άνω Μέλπειας, Κάτω Μέλπειας, Διαβολιτσίου, Αγριλόβουνου, Δασοχωρίου και Καρνασίου.

Μετά από διενέργεια αυτοψίας από το τεχνικό τμήμα του Δήμου Οιχαλίας εντοπίστηκαν συγκεκριμένα σημεία τα οποία χρήζουν αποκατάστασης.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων, αποκατάστασης τεχνικών που έχουν καταστραφεί (σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, φρέατια συλλογής ομβρίων υδάτων). Επίσης, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης πρανών με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και θα

κατασκευαστούν και ιρλανδικές διαβάσεις σε 23 σημεία που τα όμβρια ύδατα έχουν καταστρέψει το οδόστρωμα των οδών. Από τον οικισμό των Αγ. Θεοδώρων έως την Κοινότητα Διαβολιτσίου θα κατασκευαστούν 3 γεφύρια ανοίγματος 6 μέτρων.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025, έχει προθεσμία εκτέλεσης 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

