Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026 08:44

Τιμητικές εκδηλώσεις για το “Ρεσάλτο” της Κορώνης

Τους πεσόντες της 13ης Φεβρουαρίου 1824 τίμησε και φέτος ο Δήμος Πύλου – Νέστορος στην Κορώνη.

Η καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης για το ιστορικό “Ρεσάλτο” πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και συγκίνηση την περασμένη Κυριακή, παρουσία πλήθους κόσμου, συλλόγων της περιοχής και των τοπικών αρχών.

Το “Ρεσάλτο” ήταν η θυσία των κατοίκων της Κορώνης, που πριν από 202 χρόνια, στις 13 Φεβρουαρίου 1824 έδειξαν το δρόμο για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Το “παρών” έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, η αντιδήμαρχος Κορώνης Ιλιάνα Σιούμπουλη, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Σιψάς κ.α.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στο Κάστρο της Κορώνης με επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, ψάλθηκε ο εθνικός ύμνος και έγινε απαγγελία ποιημάτων, αφιερωμένων στον ηρωισμό και τη θυσία των πρωταγωνιστών του “Ρεσάλτο”.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας στη ομιλία του αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία του “Ρεσάλτου” της Κορώνης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό σύμβολο αγώνα, ενότητας και ελευθερίας: «Το Ρεσάλτο της Κορώνης αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας. Είναι χρέος όλων μας να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδεύουμε αυτές τις αξίες στις νεότερες γενιές».

Ακολούθησε η ομιλία του αντιδημάρχου Δημήτρη Σιψά, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής συνείδησης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, με παραδοσιακούς χορούς από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους.

 

 

 

 

 

