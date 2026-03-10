eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 14:14

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Εκδήλωση για την  επέτειο της μάχης στη Σχοινόλακα

Γράφτηκε από την

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Εκδήλωση για την επέτειο της μάχης στη Σχοινόλακα

Premium Strom

 

Εκδήλωση για την 201η επέτειο της μάχης στη Σχοινόλακα διοργανώνει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, στη Σχοινόλακα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

Ώρα 11:00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων.

Ώρα 11:05: Τέλεση δοξολογίας.

Ώρα 11:15: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων και θυμάτων των εθνικών αγώνων, έμπροσθεν του μνημείου των πεσόντων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κατάθεση στεφάνων από τις Αρχές, τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμη των πεσόντων, ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η κα. Γόνη Διονυσοπούλου.

Τελετάρχης θα είναι ο προϊστάμενος εθιμοτυπίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος Γιώργος Αναστασόπουλος.

 

 

 

 

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις