Κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας: Τέλος η Κουμάντου, νέος υπεύθυνος ο Φάβας

Νέο υπεύθυνο όρισε τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Γιώργο Φάβα, εξέλιξη που ήρθε ως συνέχεια της συζήτησης για το κεντρικό κοιμητήριο της πόλης στη διαδικασία λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε έπειτα από ερώτηση του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτη Λύρα, ο οποίος εστίασε στην προβληματική -όπως την περιέγραψε- συνεργασία του με την αντιδήμαρχο για ζητήματα που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου. Αφορμή στάθηκε ζημιά που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στο κοιμητήριο για το νέο χωνευτήριο, όταν κατέρρευσαν οστεοθήκες, μεταξύ των οποίων και η οστεοθυρίδα του πατέρα του. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει δημόσια ενημέρωση όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο, επισημαίνοντας παράλληλα πως η Κοινότητα δεν ενημερώνεται για τέτοια ζητήματα παρά μόνο εκ των υστέρων. «Η μνήμη είναι υπόθεση σεβασμού και πολιτισμού», υπογράμμισε.

Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν έντονο, με την Πιπίνα Κουμάντου να σημειώνει πως είναι «πρώτη φορά που δείχνει η Κοινότητα ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στο κοιμητήριο». Όπως ανέφερε, τα μεγαλύτερα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με την εύρυθμη λειτουργία και την ευταξία και όχι τόσο με τις εργασίες και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται. Η ίδια έκανε λόγο για επί σειρά ετών δραστηριοποίηση ιδιωτών στο κοιμητήριο χωρίς κανόνες και χωρίς έλεγχο. Όπως είπε, «υπήρχαν ιδιώτες που δραστηριοποιούνταν χωρίς νόμους, χωρίς κανόνες, χωρίς να λογοδοτούν σε κάποιον που να τους ελέγχει, χωρίς έλεγχο στην είσοδο ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, ποιος παρέχει υπηρεσίες και με ποιον τρόπο». Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν παραστατικά, ενώ γίνονταν εργασίες με ανασφάλιστους εργαζόμενους, χωρίς σεβασμό κάποιες φορές στους υγειονομικούς κανόνες, γεγονός που είχε -και έχειεπιπτώσεις και στην αποσύνθεση των σορών, σύμφωνα με σχετικές μελέτες.

Η ίδια υποστήριξε ότι για τα έργα υπάρχει ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στο κοιμητήριο, εκτιμώντας πως ο κ. Λύρας ενδέχεται να μην τις έχει δει, «καθώς εμφανίζεται εκεί σπανίως», ενώ έκανε λόγο και για «υπαρξιακό ζήτημα» σχετικά με τον ρόλο της Κοινότητας. Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Λύρας σχολίασε πως δεν έλαβε απάντηση για το προαναφερόμενο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα λειτουργίας του κοιμητηρίου είχαν τεθεί αναλυτικά ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, κατά τη συζήτηση για τον νέο κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, παρουσία και της κας Κουμάντου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος κλείνοντας τη συζήτηση, παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη στο κοιμητήριο εν μέσω των παρεμβάσεων και προανήγγειλε αλλαγές στον νέο κανονισμό, μεταξύ των οποίων και τη δημιουργία επιτροπής ώστε να έχει λόγο και ο πρόεδρος της Κοινότητας. Στη συνέχεια υπογράμμισε τα εξής: «Μην ισοπεδώνουμε ούτε την προσπάθεια που γίνεται από την αντιδήμαρχο και την αρμόδια διεύθυνση ούτε από την Τοπική Κοινότητα», ενώ πρόσθεσε ότι «αν χρειαστεί να αλλάξω αρμοδιότητες θα αποφασίσω εγώ που έχω την απόλυτη ευθύνη».

Τέλος, στάθηκε στην ανάγκη δημιουργίας νέου κοιμητηρίου, μέσω του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε να προκύψει η κατάλληλη περιοχή για τη χωροθέτησή του.