Η Καλαμάτα φιλοξένησε τη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΜΟΤ.Ο.

Τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.ΜΟΤ.Ο.) φιλοξένησε ο Δήμος Καλαμάτας το διήμερο 14 και 15 Μαρτίου, με διοργανωτή τη Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας & Φίλων Μοτοσυκλέτας (Μοτοανεξάρτητοι).

Τις εργασίες της συνέλευσης που έλαβαν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Χρ. Μαλαπάνη» του Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας χαιρέτησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι μοτοσυκλετιστικών λεσχών και οργανωμένων ομάδων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συζήτησαν θέματα που αφορούν τον οργανωμένο μοτοσυκλετισμό, τις δράσεις της Ομοσπονδίας και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες του χώρου.