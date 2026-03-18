Εργασίες συντήρησης στη Ναυαρίνου - Αποκατάσταση ζημιών και φθορών

Συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας προχωρούν τις τελευταίες ημέρες σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλο το μήκος της Ναυαρίνου.

Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών ή φθορών επί των πεζοδρομίων, στη συντήρηση αστικού εξοπλισμού κ.λπ.

Στο ίδιο πλαίσιο, κινητοποίηση αναμένεται στα σημεία της παραλιακής όπου τα προβλήματα διάβρωσης έχουν ενταθεί.

Μετά και τις τελευταίες επισημάνσεις που έγιναν στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Καλαμάτας τονίστηκε πως οι επισκευές στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από το Πάσχα, ενώ στο διαβρωμένο τμήμα μεταξύ Ηρώων και Παπανικολή θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις προστασίας με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των διερχομένων, μένοντας να φανεί αν τα συνεργεία από τα «Βραχάκια» μέχρι τον πρώην «Κοιλάκο» θα κάνουν την εμφάνιση τους πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, δεδομένου πως η πόλη εκείνες τις μέρες θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα.