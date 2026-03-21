Παρεμβάσεις σε Μέγαρο Χορού και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας

Η πρώτη αφορούσε την έγκριση δαπανών για εργασίες συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η αντικατάσταση της μπαταρίας σε φορτηγό όχημα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., το οποίο χρειάζεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία στο πλαίσιο των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου, καθώς και η αντικατάσταση των μπαταριών στο ηλεκτρονικό σύστημα πυρασφάλειας του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Το συνολικό κόστος των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 434 ευρώ, εκ των οποίων 248 ευρώ αφορούν το όχημα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 186 ευρώ το σύστημα πυρασφάλειας. Η δεύτερη εισήγηση, μεγαλύτερου οικονομικού αντικειμένου, αφορούσε την εξειδίκευση πίστωσης και την έγκριση δαπάνης για συντηρήσεις, επισκευές και πιστοποιήσεις στο κτίριο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν εργασίες συντήρησης, τεχνικών παρεμβάσεων, αναβάθμισης και πιστοποίησης του εξοπλισμού ανύψωσης της Κεντρικής Σκηνής, με συνολικό κόστος 11.200 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η πιστοποίηση του εξοπλισμού ανύψωσης τράσσας στην αίθουσα προβών Black Box, κόστους 1.010 ευρώ. Σύμφωνα με την εισήγηση, οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται απολύτως αναγκαίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων όσο και για τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ιδιαίτερα για την Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, η τελευταία πιστοποίηση του εξοπλισμού ανύψωσης είχε δοθεί το 2020, ενώ για την αίθουσα Black Box απαιτείται νέα πιστοποίηση των τεσσάρων ανυψωτικών μηχανημάτων της τράσσας μέσα στο 2026.

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2024. Η εισήγηση, αφορούσε τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024, το προσάρτημα ισολογισμού και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης. Οπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, η Κοινωφελής Επιχείρηση παρουσίασε πλεόνασμα περίπου 28 χιλ. ευρώ, παρότι σημειώθηκαν λιγότερα έσοδα το 2024 από το 2023, μέσα από μια ορθολογική διαχείριση των πόρων. “Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι μιας επιχείρησης που λειτουργεί με σταθερότητα, οικονομική πειθαρχία και υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας όλο τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων” σημείωσε, υπενθυμίζοντας πως τα τελευταία χρόνια έγινε μείωση του προϋπολογισμού, με στόχο η Φάρις να βελτιώσει περαιτέρω τα οικονομικά της. Ο ίδιος πληροφόρησε πως με το πλάνο που ακολουθείται, το καλοκαίρι θα μπορέσει να γίνει τροποποίηση προς το καλύτερο για αύξηση σε διάφορους τομείς. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Τάσος Πολυχρονόπουλος στάθηκε στην καλή παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων, παρατηρώντας σε κάθε περίπτωση μια μορφή πίεσης ως προς τα ανοίγματα της Φάρις και εκφράζοντας την πεποίθηση πως πρέπει να μεγαλώσει η “πίτα”, ή να γίνει μια εσωτερική αναδιαμόρφωση, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες συμβάσεις.

Τ.Αν.