Το όνομα του Αθ. Φιλιππόπουλου δόθηκε στο κλειστό της Πύλου

“Κλειστό Γυμναστήριο Αθανασίου Φιλιππόπουλου” θα ονομάζεται πλέον το Κλειστό Γυμναστήριο της Πύλου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, αφού, όπως τονίζεται στην απόφαση, “η κατασκευή του εμπνεύστηκε και υλοποιήθηκε από τον πρώην δήμαρχο Πύλου Αθανάσιο Φιλιππόπουλο του Λεωνίδα, που εκλέχθηκε δήμαρχος το 1999 στον Καποδιστριακό Δήμο Πύλου για τα έτη 1999-2002”.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας πρότεινε “να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ονομασία του δημοτικού κτηρίου Κλειστό Γυμναστήριο Πύλου σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αθανασίου Φιλιππόπουλου», σε αναγνώριση αλλά και για να τιμηθεί για την προσφορά του ο πρώην δήμαρχος Πύλου Θανάσης Φιλιππόπουλος του Λεωνίδα, που γεννήθηκε στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας το 1934. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και

ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με την πολιτική. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ήταν βουλευτής Μεσσηνίας από το 1977 μέχρι το 1993. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ως υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου από τον Φεβρουάριο του 1987 μέχρι τον Μάρτιο του 1989 αμέσως μετά τον σεισμό του 1986, κινητοποιήθηκε τόσο για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου Καλαμάτας, όσο και για την κατασκευή του νέου επιβατικού σταθμού του Αερολιμένα Καλαμάτας, δύο σημαντικών έργων ανάπτυξης ολόκληρης της Μεσσηνίας.

Έχοντας το «μικρόβιο» της πολιτικής ασχολήθηκε με τα κοινά του δήμου που γεννήθηκε και εκλέχθηκε δήμαρχος το 1999 στον Καποδιστριακό Δήμο Πύλου για τα έτη 1999-2002. Στη θητεία του αυτή πέρα των άλλων σημαντικών έργων στο δήμο, κατασκεύασε το νέο Δημαρχιακό Κατάστημα σε επέκταση του υφισταμένου, εξασφάλισε την αγορά από την Εθνική Τράπεζα της οικίας του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα και κατασκεύασε το κλειστό Γυμναστήριο Πύλου με κερκίδες χωρητικότητας 400 θεατών, αγωνιστικό χώρο 850 τ.μ. και χώρους ομάδων, διαιτητών,

ενδυναμωτηρίου και ιατρείου 280 τ.μ.

Προτείνω, λοιπόν, πέρα της έκδοσης του ψηφίσματος για την εκδημία του Αθανασίου Φιλιππόπουλου όπως διατυπώθηκε ομόφωνα στην αριθμό 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, την ονοματοδοσία του κλειστού γυμναστηρίου Πύλου του Δήμου Πύλου-Νέστορος, σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αθανασίου Φιλιππόπουλου», αφού η κατασκευή του εμπνεύστηκε και υλοποιήθηκε από αυτόν”.

Με την πρόταση συμφώνησε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύλου Ηλίας Σαρρής, καθώς σύμφωνα με ομόφωνη απόφασή της η Δημοτική Κοινότητα γνωμοδότησε θετικά για την

ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου Πύλου σε “Κλειστό Γυμναστήριο Αθανασίου Φιλιππόπουλου”.