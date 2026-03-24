Ματαιώνεται η διάλυση της σύμβασης: «Πράσινο» για συνέχιση του υπαίθριου Πάρκου Ελιάς

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έγινε αποδεκτή με επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση, αφορά το έργο «Παρεμβάσεις Αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου – Έργο 2: Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς», συνολικού προϋπολογισμού 587.500 ευρώ, με συμβατικό ποσό 516.350,06 ευρώ. Το έργο βρισκόταν σε εξέλιξη, ωστόσο παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην υπέρβαση της οριακής προθεσμίας ολοκλήρωσης. Ως αποτέλεσμα, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα διάλυσης της σύμβασης, το οποίο έγινε δεκτό από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2026. Παρά ταύτα, στη συνέχεια υπήρξαν διαβουλεύσεις μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, με στόχο τη συνέχιση του έργου και την αποφυγή νέας δημοπράτησης, η οποία θα επιβάρυνε χρονικά και οικονομικά τον Δήμο. Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά 5 μήνες, ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα, ύστερα από την απόφαση έγκρισης της ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στους όρους του αναδόχου για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας. Ειδικότερα, ο πρώτος αναφέρει ότι η Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη

νομοθεσία, τη σύμβαση και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ο δεύτερος ότι η συνέχιση της εργολαβίας προϋποθέτει την άμεση και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση καταβολή της εργολαβικής αμοιβής για τις εγκεκριμένες εκτελεσθείσες εργασίες, ο τρίτος, πως η συνέχιση της εργολαβίας προϋποθέτει τη σύνταξη και έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης, στον οποίο θα περιληφθούν, αφενός, οι εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί μέχρι την διάλυση της σύμβασης και, αφετέρου οι εργασίες που υπολείπονται για την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωσή του, και ο τελευταίος, ζητά να χορηγηθεί παράταση του χρόνου περαίωσης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου από την ημερομηνία έγκρισης της ματαίωσης διάλυσης της σύμβασης.

Ο κ. Τζαμουράνης χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους όρους μειωτικούς για το Δήμο, ζητώντας διαβεβαιώσεις πως θα υπάρξει μια κοινή πορεία μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Παράλληλα, ζήτησε να μάθει αν υπάρχει παράλειψη στην μελέτη κιγκλιδώματος, στην πλευρά του ποταμού. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης επικαλέστηκε τις ισχύουσες διατάξεις, τονίζοντας πως δεν θα γίνουν αποδεκτές όλες οι αναφορές, παρά μόνο όσες προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η επιβλέπουσα μηχανικός Νίκη Αφαλέα απάντησε πως προβλέπεται η κατασκευή κιγκλιδώματος στο ανατολικό τμήμα του πάρκου, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας, όμοιου με την περίφραξη του ανοικτού θεάτρου στην απέναντι πλευρά, για λόγους ασφάλειας του κοινού και αποτροπής πτώσης προς την κοίτη του ποταμού. Ως προς τους όρους, η ίδια εστίασε στην σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη, τονίζοντας ότι μέσω του αιτήματος ο ανάδοχος αποδέχεται ουσιαστικά την ματαίωση ανεπιφύλακτα, και ο ότι η εισήγηση βασίζεται στο νόμο. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός στάθηκε στη φύση του έργου, λέγοντας πως το συγκεκριμένο δεν είναι κάποιας ιδιαίτερης πολυπλοκότητας, ώστε να οδηγηθεί ο Δήμος σε τέτοιες καταστάσεις. Ο ίδιος παρατήρησε ευθύνες ανάμεσα και στις δύο πλευρές, μέσα από μια διαδικασία που θυμίζει όπως είπε “Κυπριακό” και δεν τιμά τον Δήμο. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε πως η εισήγηση που ψηφίστηκε δεν εμπεριέχει κανέναν όρο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως “όποιος θέλει να βάλει όρους ας μην έρθει να υπογράψει”.

