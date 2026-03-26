Δήμος Καλαμάτας: Παράταση προθεσμίας για το έργο αγροτικής οδοποιίας

Σύμφωνα με την εισήγηση, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 810.000 ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», παρουσιάζει μέχρι σήμερα ποσοστό υλοποίησης της τάξης του 27%. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές εργασίες ασφαλτόστρωσης και τσιμεντόστρωσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου, όπως Ανθείας, Μικρομάνης, Σπερχογείας και Θουρίας, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, η πρόοδος του έργου επηρεάστηκε από καθυστερήσεις στη διοικητική διαδικασία που αφορούσε τη σύναψη δανειακής σύμβασης, καθώς και από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτημα παράτασης κατά 210 ημερολογιακές ημέρες, το οποίο έγινε αποδεκτό, καθώς κρίθηκε ότι οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης έτσι ορίζεται η 31η Αυγούστου του 2026.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε πως ήταν ένα έργο που είχε “σβήσει”, ωστόσο, μετά από αγώνα του Δήμου επανήλθε, πληρώνοντας μόλις 10 χιλ. ευρώ. Τα υπόλοιπα όπως εξήγησε θα έρθουν από το παλιό πρόγραμμα “Φιλόδημος”, τη στιγμή που λύθηκε και το θέμα της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε πως αναγκάζει το συγκεκριμένο Ταμείο τους δήμους να συνάπτουν τις συμβάσεις, ενώ μέσω αυτών προκύπτει παρακράτηση των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), όταν ουσιαστικά το κράτος χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Σε ότι έχει να κάνει με τις προαναφερόμενες κοινότητες όπου έχουν γίνει εργασίες, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός μετέφερε παράπονα κατοίκων ότι το οδικό δίκτυο δεν έχει την πρέπουσα εικόνα, ακόμα και σε κεντρικές αρτηρίες.

Απαντώντας, ο πρώην αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης ανέλυσε το ιστορικό του έργου, το οποίο, έχει τις βάσεις του από το 2018, εξηγώντας πως τα συνεργεία κινήθηκαν κατόπιν αιτημάτων των τότε προέδρων, κάνοντας εργασίες σε όσα κομμάτια επέδειξαν.