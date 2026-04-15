ΔΕΥΑ Τριφυλίας: “Δολιοφθορά προκάλεσε τη διακοπή υδροδότησης”

Η βάνα που μεταφέρει το νερό στη δεξαμενή που βρίσκεται στην Άνω Πόλη, στο ύψος της παιδικής χαράς, βρέθηκε κλειστή, με αποτέλεσμα να αδειάσει η δεξαμενή και τμήμα της πόλης να μείνει χωρίς νερό.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη ΔΕΥΑΤ το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τονίζεται: «Πριν από λίγες ώρες σημειώθηκε ολιγόωρη διακοπή υδροδότησης στην Κάτω Πόλη Κυπαρισσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε συνεργείο της ΔΕΥΑΤ, το οποίο διαπίστωσε ότι είχε κλείσει κεντρική βάνα ύδρευσης από άγνωστο άτομο. Η θέση και η διάταξη της βάνας δεν επιτρέπουν τυχαίο χειρισμό, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δολιοφθορά. Η υδροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και παρακαλούμε τους καταναλωτές να μας ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που παρατηρούν μείωση πίεσης ή διακοπή νερού, μέσω της παρακάτω φόρμας: https://www.deyatrif.gr/dilosi-vlavis».

Κ.Μπ.