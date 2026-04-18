Ετοιμο τη νέα σχολική χρονιά το κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης

Αυτό επισήμανε σε χθεσινές δηλώσεις του στην “Ε” από την Κορώνη, ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε και για τα άλλα έργα που γίνονται ή περιμένει η Κορώνη και ανακοίνωσε την επικείμενη αγορά ενός μεγάλο οικοπέδου, που θα συμβάλει στην επίλυση του σοβαρού προβλήματος του κυκλοφοριακού.

Αναλυτικά, ο κ. Καρβέλας σημείωσε:

- Για το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο: “Με τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει. Τον Μάιο ολοκληρώνεται κατασκευαστικά και γίνεται η σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), ενώ θα τοποθετηθεί και ο εξοπλισμός. Ενα όνειρο πολλών δεκαετιών γίνεται ένα κόσμημα όχι μόνο για την περιοχή της Κορώνης. Θα είναι το πιο σύγχρονο διδακτήριο που θα λειτουργεί σε όλη τη Μεσσηνία”.

- Για το έργο της αποχέτευσης που υλοποιείται: “Υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες. Χρήματα έχουν εξασφαλιστεί. Τα προβλήματα αφορούν κάποια μελετητικά προβλήματα που υπήρχαν και στη δυσκολία που παρουσιάζει το ανάγλυφο της Κορώνης. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει και θα πάνε όλα καλά”.

- Για τον βιολογικό καθαρισμό (σταθμό επεξεργασίας λυμάτων): “Εχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την επιλογή αναδόχου κι εντός των ημερών θα ανακοινώσουμε τον προσωρινό ανάδοχο. Ευελπιστούμε τον επόμενο 1,5 χρόνο να είναι έτοιμος. Είναι ένα έργο πνοής για την Κορώνη, θα δώσει την καθαρότητα της ακτής της Κορώνης, που της αξίζει”.

- Για τα αρχαία που βρέθηκαν στο έργο της αποχέτευσης: “Ξεπερνούνται, υπάρχει μια συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βρέθηκε αρχαίο νεκροταφείο σε οικόπεδο, όπου ανεγειρόταν μια καινούργια οικοδομή”.

- Για το Κάστρο: “Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού. Συνεχίζοντας την καλή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια: Εχουν υλοποιηθεί δύο εργολαβίες και πάμε πλέον στην τρίτη, ώστε να διασφαλιστούν τα πρανή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κάστρου από προβλήματα στερέωσης, τα οποία παρουσιάζονταν και ήταν εγκαταλελειμμένα για πολλά χρόνια”.

- Για την αξιοποίηση του παλιού Γυμνασίου: “Γίνονται οι πρώτες προκαταρκτικές μελέτες”.

- Για το κυκλοφοριακό: “Υπάρχει σε εξέλιξη μια σημαντική αγορά, η οποία θα γίνει σε ένα μεγάλο οικόπεδο στην Κορώνη, που πιστεύω ακράδαντα ότι θα αλλάξει την είσοδο και την έξοδο της Κορώνης. Το μεγάλο πρόβλημα της Κορώνης είναι το κυκλοφοριακό. Ο κόσμος δυσανασχετεί και δεν έρχεται στην Κορώνη, γιατί δεν μπορεί να μπει και να βγει. Αυτό πρέπει να το επιλύσουμε και θα το επιλύσουμε”.

- Για τα οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή: “Στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο θα ενταχθούν από την Περιφέρεια η παράκαμψη του Χαρακοπιού που είναι μελετητικά ώριμη και θα ολοκληρωθεί η παράκαμψη του Πεταλιδίου. Σε συνδυασμό με τον καινούργιο δρόμο από Καλαμάτα, όπου θα είναι ο ανισόπεδος κόμβος Ριζόμυλου, θα δώσει στην πρόσβαση της Κορώνης μια μεγάλη ταχύτητα και μείωση του χρόνου κι ενίσχυση της ασφάλειας, ώστε η Κορώνη να είναι δίπλα με την Καλαμάτα και το Αεροδρόμιο”.

- Για το πολεοδομικό σχέδιο: “Είμαστε με ένα σχέδιο που έχει γίνει από τους μηχανικούς του στρατηγού Μαιζών. Αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί, κάτι να γίνει, να εφαρμοστεί στην πράξη που έχει διαμορφωθεί. Εχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει όλες τις αδειοδοτήσεις κι εγκρίσεις. Και σε συνδυασμό με τα Ειδικά Χωρικά που γίνονται, θα δώσει στην Κορώνη τη δυνατότητα να γίνονται οι κατασκευές που πρέπει να γίνουν. Διότι η Κορώνη πραγματικά έλκει επενδυτές, ανθρώπους που θέλουν να κατοικήσουν σε αυτή και θα μπορέσουν έτσι να αποκτηθούν και να αξιοποιηθούν πολλά ακίνητα, με τη δέουσα όμως προσοχή, με τον δέοντα σεβασμό στην πολεοδομική αρχιτεκτονική που παρουσιάζουν”.

- Για το λιμάνι: “Είμαστε σε μια συνεργασία με την Περιφέρεια. Η Κορώνη είναι ιστορικός ψαρότοπος, με ιστορικό λιμάνι αλλά δεν έχει λιμάνι. Οι άνθρωποι αυτοί (οι ψαράδες) τόσα χρόνια υποφέρουν.Ολες οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, ήταν ημιτελείς, δεν ολοκληρώθηκαν για διάφορους λόγους. Είμαι αισιόδοξος. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν για το μεροκάματο και αξίζει η Κορώνη – γιατί πας στην Κορώνη για να φας ψάρια - να έχει λιμάνι”.