Πάει πίσω η υλοποίηση του σημαντικού έργου: Επαναδημοπρατείται ο βιολογικός Πεταλιδίου

Η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης, προχθές Δευτέρα, ακύρωσε την επιλογή προσωρινού αναδόχου και αποφάσισε την επαναδημοπράτηση του έργου.

Ειδικότερα, αποφάσισε ομόφωνα: “α) Την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 8/16-1-2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης, με την οποία κηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η «Ενωση Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. - Ιωνάς Τεχνική Α.Ε.» και δεύτερος μειοδότης η ένωση

οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ενωση Οικονομικών Φορέων Μεσόγειος Α.Ε.

– ΜΤ Α.Τ.Ε. (ΕΕΛ Πεταλιδίου)». β) Την επαναδημοπράτηση του έργου κατόπιν συμμόρφωσης των τευχών δημοπράτησης με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στις δύο παραπάνω σχετικές αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ”.

Συγκεκριμένα, όπως αναφερόταν στην εισήγηση: “Με την υπ’ αριθμ. 458/2026 της ΕΑΔΗΣΥ έγινε δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ενωση Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. - Ιωνάς Τεχνική Α.Ε.». Με την υπ’ αριθμ. 459/2026 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ έγινε δεκτή εν μέρει η προδικαστική προσφυγή της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Ενωση Οικονομικών Φορέων Μεσόγειος Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε. (ΕΕΛ

Πεταλιδίου)»”.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 16 Ιανουαρίου, η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης, αποδεχόμενη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού είχε απορρίψει τις δύο από τις 4 προσφορές που είχαν κατατεθεί για το έργο του βιολογικού καθαρισμού στο Πεταλίδι, είχε αποδεχθεί τις άλλες δύο και είχε αναδείξει προσωρινό ανάδοχο την ένωση “Μηχανικοί Περιβάλλοντος Α.Ε. – Ιωνάς Α.Ε.” με προσφορά 6%.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είχε οριστεί σε 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της 6μηνης λειτουργίας των έργων (δοκιμαστικής) από τον ανάδοχο και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, τον άξονα προτεραιότητας “Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων”, εμφανίζεται στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Μεσσήνης για το 2025 με ποσό 2.280.000 ευρώ (δεν υλοποιήθηκε καμία εργασία), για το 2026 με ποσό 2.280.000 ευρώ και το 2027 με ποσό 178.560 ευρώ.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πεταλίδι, προϋπολογισμού 10,5 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων και εξωτερικό αγωγό μεταφοράς τους στη μονάδα επεξεργασίας, συνολικού μήκους 21,5 χιλιομέτρων, καθώς και την κατασκευή 6 αντλιοστασίων.

Η εκτίμηση που είχαν κάνει τον Ιανουάριο, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης, απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Μπαρακάρη, ήταν ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Μαρτίου του 2027, ίσως και 2 – 3 μήνες.

Γ.Σ.