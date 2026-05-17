Υποβολή πρότασης για αναβάθμιση των πεζοδρομίων Δωρίου

Την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου αναβάθμισης των πεζοδρομίων της Κοινότητας Δωρίου, προϋπολογισμού 338.576,27 ευρώ, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2025-2026”, που διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενέκρινε προχθές Πέμπτη, η Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας.

Εξουσιοδότησε,, επίσης, τη δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη του έργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο Οιχαλίας, το έργο με τίτλο “Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Κ. Δωρίου” αφορά σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης (Μέτρο 1 – Υπομέτρο 1.2 του προγράμματος), με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος του Δωρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 338.576,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), εκ των οποίων το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται σε έως 278.238 ευρώ, σύμφωνα με το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για τον Δήμο Οιχαλίας.

Σε δήλωση της η δήμαρχος Π. Γεωργακοπούλου τόνισε: “Η ανάπλαση των πεζοδρομίων του Δωρίου αποτελεί επένδυση στην καθημερινότητα των πολιτών μας. Δημιουργούμε ασφαλή, προσβάσιμα και αισθητικά αναβαθμισμένα πεζοδρόμια, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας”.