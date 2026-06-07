Δήμος Οιχαλίας: 800.000 ευρώ για ζημιές από καιρικά φαινόμενα

Χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης υποδομών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, εξασφάλισε ο Δήμος Οιχαλίας, σύμφωνα με ενημέρωση από την δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακοπούλου.

“Η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλλει στην αποκατάσταση βασικών υποδομών και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην αρχή του έτους”, ανέφερε η δήμαρχος. Κι εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, στα μέλη της επιτροπής και στον συμπατριώτη μας, σύμβουλο του πρωθυπουργού Αθανάσιο Νέζη, “για την θετική και άμεση αξιολόγηση του αιτήματος του Δήμου μας”.

Η κ. Γεωργακοπούλου κατέληξε ότι “η δημοτική αρχή πιστή στις δεσμεύσεις της, συνεχίζει να διεκδικεί, να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και προχωρά σε δράσεις για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών και της περαιτέρω αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου”.