Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Νέος πρόεδρος ο Αναστάσιος Παυλόπουλος

Αλλαγή στη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, είχαμε χθες το απόγευμα στην ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου, που έγινε σε συναινετικό κλίμα. Νέος πρόεδρος για τα επόμενα 2,5 χρόνια, εξελέγη ομόφωνα ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Αναστάσιος Παυλόπουλος.

Ομόφωνα επανεξελέγησαν αντιπρόεδρος η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ανθούλα Κόλλια και γραμματέας ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος.

Στη Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης εξελέγησαν: Από την πλειοψηφία οι Δημήτρης Αθανασακόπουλος, Βασίλης Γεωργακλής, Κώστας Ξηρογιάννης και Νικόλαος Πουλόπουλος (με 10 ψήφους) και από τη μειοψηφία οι Κώστας Γεωργακόπουλος και Κώστας Μαλιώτης (με 6 ψήφους).

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής εξελέγησαν από την πλειοψηφία οι Δημήτρης Γαλιάτσος, Ηλίας Γεωργόπουλος, Σπύρος Κοντοθανάσης και Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος (με 7 ψήφους) και από τη μειοψηφία οι Χρήστος Θεοδωρακόπουλος και Κώστας Θεοδωρακόπουλος (με 3 και 1 ψήφο, αντίστοιχα).

Στις τοποθετήσεις που έγιναν, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος συνεχάρη τον νέο πρόεδρο και τα άλλα δύο μέλη του προεδρείου που επανεξελέγησαν και σημείωσε ότι η ομοφωνία δείχνει ένα πολύ καλό μήνυμα για τις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου το δεύτερο μισό της θητείας. Ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο Κώστα Ξηρογιάννη, που κλήθηκε να εφαρμόσει ένα νέο κανονισμό και ευχήθηκε ο νέος να συνεχίσει την πετυχημένη θητεία του απερχόμενου.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος επισήμανε ότι είναι μεγάλη κατάκτηση τα συναινετικά προεδρεία, ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον απερχόμενο πρόεδρο, δηλώνοντας πως κράτησε τα σημεία που μας ένωναν και συνεχάρη τον νέο πρόεδρο, ελπίζοντας να τροποποιηθεί ό,τι χρειάζεται και να διαμορφωθεί ένας κανονισμός, που να εξυπηρετεί και τη μειοψηφία.

Δηλώσεις έκαναν, ακόμα, ο απερχόμενος πρόεδρος Κ. Ξηρογιάννης και ο νέος Αναστ. Παυλόπουλος.

Γ.Σ.