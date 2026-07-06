Χωρίς αλλαγές οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης

Η μοναδική αλλαγή που έκανε, ήταν στη μία από τις δύο άμισθες θέσεις αντιδημάρχων, ορίζοντας άμισθο αντιδήμαρχο τον Ηλία Γεωργόπουλο κι έμμισθο τον Χαράλαμπο Μακρή.

Αναπληρωτής δημάρχου παραμένει ο Ηλ. Γεωργόπουλος.

Οι 9 αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης είναι: 1) Δημήτρης Αθανασακόπουλος (αρμόδιος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών). 2) Σπύρος Κοντοθανάσης (του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών). 3) Νίκος Ξενογιάννης (του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων). 4) Δημήτρης Γαλιάτσος (του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών). 5) Ανδρέας Τράκας (του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας). 6) Ηλίας Γεωργόπουλος (της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας). 7) Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος (του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 8) Χαράλαμπος Μακρής (θεμάτων αθλητισμού). 9) Βασίλειος Γεωργακλής (θεμάτων Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), που είναι ο 2ος άμισθος αντιδήμαρχος.