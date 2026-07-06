Ανάδοχος για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου

Ανάδοχος είναι η εταιρεία “DMP Τεχνική Α.Ε.”, με έκπτωση 22,45%.

Σύμφωνα με την εισήγηση, “η επιτροπή διαγωνισμού έπειτα από τον έλεγχο του συνόλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπεβλήθησαν από τον προσωρινό ανάδοχο, αρχικώς αλλά και συμπληρωματικώς, έπειτα από σχετικά αιτήματα, διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος «DMP Τεχνική Α.Ε.» κατέθεσε πλήρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης”.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, προβλέπει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τμήματος του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης των ομβρίων της ζώνης Ι Καλαμάτας επί των οδών Ακρίτα (νότια της οδού Ευριπίδου) και Ναυαρίνου, καθώς και του έργου εκβολής αυτού στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των δευτερευόντων αγωγών ομβρίων της ζώνης Ι από την οδό Βασ. Όλγας έως την οδό Ναυαρίνου, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. Ο συλλεκτήρας και οι λοιποί αγωγοί είναι υπόγειοι και τοποθετούνται σε υφιστάμενες οδούς ή στο πεζοδρόμιο. Ο κεντρικός συλλεκτήρας έχει μήκος 1.200 μέτρα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.