Κριτική Φαββατά για τη χρήση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο Δ. Φαββατάς αναφέρει:

“Εδώ και μια διετία περίπου ο Δήμος Καλαμάτας έχει μετατρέψει το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε αποκλειστικό χώρο συναυλιών και εκδηλώσεων, καταστρέφοντας τις πινακίδες σήμανσης. Η απόφαση της δημοτικής αρχής να παραχωρεί συστηματικά έναν χώρο ζωτικής σημασίας για μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να φιλοξενούνται συναυλίες, εμπορικά φεστιβάλ και μουσικά δρώμενα θυσιάζει το μέλλον και την ασφάλεια των νέων στον βωμό του εύκολου εντυπωσιασμού.

Σε μια πόλη που κρατά τα θλιβερά πρωτεία σε τροχαία ατυχήματα αναλογικά με τον πληθυσμό, η

οδική παιδεία πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δυτική Παραλία σχεδιάστηκε με συγκεκριμένο σκοπό, να διδάσκει στα παιδιά πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια, να προσφέρει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα με την εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτών οδήγησης υπό την επίβλεψη της Δημοτικής Αστυνομίας και να διαμορφώνει ευσυνείδητους πεζούς και αυριανούς οδηγούς.

Και υπάρχει τρόπος οι δύο αυτές λειτουργίες του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής να συνδυαστούν, επανατοποθετώντας τις πινακίδες του ΚOΚ και αφαιρώντας τις περιστασιακά, όταν πραγματοποιείται κάποια εκδήλωση. Αντί ο Δήμος Καλαμάτας να ενισχύσει ολιστικά αυτή τη δομή, επιλέγει να αλλοιώσει οριστικά και μόνιμα τον χαρακτήρα της. Ζητάμε από τη δημοτική αρχή να αποκαταστήσει τη σήμανση και τις φθορές στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και να επιστρέψει η λειτουργία του στον αρχικό της σκοπό, αυτό της οδικής παιδείας και της καλλιέργειας της ασφαλούς οδικής κουλτούρας”.