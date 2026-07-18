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Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026 16:39

Ικανοποίηση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης στον Ταΰγετο

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Ικανοποίηση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης στον Ταΰγετο

Navarino Agora

 

Με τα χαμόγελα των παιδιών να φωτίζουν το καταπράσινο τοπίο του Ταϋγέτου, εξελίσσεται η πρώτη για το φέτος κατασκηνωτική περίοδος στην κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Καλαμάτας.

Χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης επισκέφτηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από αιρετούς του Δήμου.

Ο δήμαρχος περιηγήθηκε στους χώρους της κατασκήνωσης, συνομίλησε με τα παιδιά και το προσωπικό και διαπίστωσε την άριστη λειτουργία της δομής, η οποία φέτος υποδέχεται τους παραθεριστές της στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της.

Η πρώτη περίοδος παραθερισμού διαρκεί έως τις 22 Ιουλίου. Οι επόμενες περίοδοι έχουν ήδη προγραμματιστεί και οι αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται κανονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCamps, στη διεύθυνση: https://kalamata.icamps.gr

Κατηγορία Δήμοι
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