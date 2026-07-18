Ικανοποίηση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης στον Ταΰγετο

Με τα χαμόγελα των παιδιών να φωτίζουν το καταπράσινο τοπίο του Ταϋγέτου, εξελίσσεται η πρώτη για το φέτος κατασκηνωτική περίοδος στην κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Καλαμάτας.

Χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης επισκέφτηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από αιρετούς του Δήμου.

Ο δήμαρχος περιηγήθηκε στους χώρους της κατασκήνωσης, συνομίλησε με τα παιδιά και το προσωπικό και διαπίστωσε την άριστη λειτουργία της δομής, η οποία φέτος υποδέχεται τους παραθεριστές της στις ανανεωμένες εγκαταστάσεις της.

Η πρώτη περίοδος παραθερισμού διαρκεί έως τις 22 Ιουλίου. Οι επόμενες περίοδοι έχουν ήδη προγραμματιστεί και οι αιτήσεις συμμετοχής συνεχίζονται κανονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCamps, στη διεύθυνση: https://kalamata.icamps.gr