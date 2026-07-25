Χανδρινός κατά Βασιλόπουλου για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Αναφερόμενος στην παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση της σύμβασης παραχώρησης του αερολιμένα Καλαμάτας, ο κ. Χανδρινός υποστηρίζει, μεταξύ άλλων: “Είναι αδιανόητο ο κορυφαίος θεσμικός εκπρόσωπος της πόλης, σε μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες για το μέλλον της Καλαμάτας, να εμφανίζεται ενώπιον της Βουλής χωρίς να έχει διαβάσει ούτε μία λέξη από τη σύμβαση που καλείται να σχολιάσει. Η ίδια του η τοποθέτηση ότι δεν είχε μελετήσει το κείμενο της σύμβασης συνιστά ομολογία θεσμικής προχειρότητας και πλήρους έλλειψης προετοιμασίας. Η Καλαμάτα αξίζει σοβαρότερη εκπροσώπηση σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως φορέα ενός διαχρονικού αναπτυξιακού σχεδίου για την πόλη, δεν μπόρεσε να κατονομάσει ούτε ένα έργο στρατηγικής σημασίας που να σχεδίασε, να διεκδίκησε ή να υλοποίησε η δημοτική του αρχή. Και αυτό γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει”.

Ακόμα, επικρίνει τη δημοτική αρχή ότι “αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά τους επιχειρηματίες”.