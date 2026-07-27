Διεθνές Φεστιβάλ Χορού: Νέα προγραμματική για ενίσχυση του θεσμού - Τι δήλωσαν Μενδώνη και Βασιλόπουλος

Την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης για τη συνέχιση στήριξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το προσεχές φθινόπωρο, ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Αυτό επισημαίνει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, σε ανάρτησή του με αφορμή τη λήξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Ο δήμαρχος παρατηρεί πως “πρόκειται για μία ευχάριστη είδηση, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του θεσμού, για τον οποίο ως Δήμος Καλαμάτας είμαστε υπερήφανοι” και προσθέτει: “Το φετινό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φτάνει στη λήξη του. Ένα Φεστιβάλ που κρίνεται επιτυχημένο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαρκή πρόοδο και ανάπτυξη του θεσμού. Θερμές ευχαριστίες για ακόμη μια φορά στην φίλη της Καλαμάτας, την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία με την παρουσία της στην πόλη μας, επικυρώνει τη σταθερή στήριξη του υπουργείου αλλά και της ίδιας προσωπικά στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας”.

Σε δήλωσή της η κ. Μενδώνη που παρέστη στην τελετή λήξης, αφού ανακοίνωσε την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το φθινόπωρο, μίλησε για μια χρονιά, τη φετινή, που δείχνει την πρόοδο του Φεστιβάλ, χαιρέτισε τη συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια Πελοποννήσου κι επισήμανε ότι το υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να συμβάλει στη διαρκώς ανοδική πορεία του Φεστιβάλ.

Η υπουργός εξέφρασε τη χαρά της για τη συνεργασία του Φεστιβάλ με τους άλλους πολιτιστικούς φορείς που εποπτεύει το υπουργείο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, την Σχολή Χορού της Λυρικής Σκηνής και το Εθνικό Θέατρο.