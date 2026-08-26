Πάνω από 1.000 νέες κατοικίες στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Πρόκειται σχεδόν για το ένα τρίτο του συνόλου των 1.019 κατοικιών που δημιουργήθηκαν στον δήμο. Ακολουθεί η Μεθώνη με 113 νέες κατοικίες, ενώ στην Κορώνη καταγράφηκαν 61. Η ανάπτυξη συγκεντρώνεται κυρίως στις παραλιακές και τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές του Δήμου, ενώ τα στοιχεία του 2024 και του 2025 δείχνουν υποχώρηση από τα υψηλά επίπεδα της προηγούμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2016– 2025, στον Δήμο Πύλου–Νέστορος καταγράφηκαν συνολικά 539 νέες οικοδομές και 206 προσθήκες, δηλαδή 745 οικοδομικές πράξεις, στις οποίες αντιστοιχούν 1.019 νέες κατοικίες. Η συνολική επιφάνεια της νέας οικοδομικής δραστηριότητας της δεκαετίας ανέρχεται σε 220.169 τετραγωνικά μέτρα. Από αυτά, τα 142.226 τετραγωνικά μέτρα αφορούν νέες οικοδομές και τα 77.943 τετραγωνικά μέτρα προσθήκες. Στον Δήμο Πύλου–Νέστορος αντιστοιχεί το 21,2% των νέων οικοδομών και προσθηκών που καταγράφηκαν συνολικά στη Μεσσηνία την περίοδο 2016– 2025 και το 17,4% των νέων κατοικιών του νομού. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020 Η σύγκριση των δύο πενταετιών δείχνει ενίσχυση κυρίως στην κατασκευή νέων κατοικιών. Την περίοδο 2016–2020 καταγράφηκαν 252 νέες οικοδομές και 111 προσθήκες, συνολικά 363. Η συνολική επιφάνεια έφτασε τα 122.293 τετραγωνικά μέτρα και δημιουργήθηκαν 412 νέες κατοικίες.

Την πενταετία 2021–2025 οι νέες οικοδομές αυξήθηκαν στις 287, ενώ οι προσθήκες περιορίστηκαν στις 95. Το σύνολο έφτασε τις 382 οικοδομικές πράξεις και οι νέες κατοικίες τις 607. Οι νέες οικοδομές της δεύτερης πενταετίας είναι κατά 13,9% περισσότερες σε σχέση με την περίοδο 2016–2020, ενώ το σύνολο νέων οικοδομών και προσθηκών αυξήθηκε κατά 5,2%. Πολύ μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στις κατοικίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 47,3%. Στην τελευταία πενταετία συγκεντρώνεται το 59,6% των 1.019 νέων κατοικιών ολόκληρης της δεκαετίας και το 53,2% των νέων οικοδομών. Η συνολική επιφάνεια εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 20% σε σχέση με την πρώτη πενταετία. Η εξέλιξη επηρεάζεται σημαντικά από το 2017, όταν η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ιδιαίτερα μεγάλη επιφάνεια προσθηκών. ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟ 2023 Η ετήσια εξέλιξη παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις. Το 2016 καταγράφηκαν 38 νέες οικοδομές και 21 προσθήκες, συνολικά 59, στις οποίες αντιστοιχούσαν 59 νέες κατοικίες. Το 2017 οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν στις 74 και το 2018 στις 97. Το 2019 καταγράφηκαν 95 νέες κατοικίες και το 2020 87. Η οικοδομική δραστηριότητα ενισχύεται ξανά το 2021, όταν καταγράφηκαν 143 νέες κατοικίες, έναντι 87 το προηγούμενο έτος. Το 2022 ακολούθησε υποχώρηση στις 104 κατοικίες. Το υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας ως προς την κατασκευή κατοικιών καταγράφεται το 2023. Εκείνη τη χρονιά σημειώθηκαν 74 νέες οικοδομές, 18 προσθήκες και συνολικά 173 νέες κατοικίες. Το 2024 ξεκινά η αποκλιμάκωση.

Οι νέες οικοδομές περιορίστηκαν στις 52 και οι νέες κατοικίες στις 106. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε το 2025, όταν καταγράφηκαν 43 νέες οικοδομές, 14 προσθήκες και 81 νέες κατοικίες. Η μεταβολή αποτυπώνεται και στο μερίδιο του Δήμου στη συνολική δραστηριότητα της Μεσσηνίας. Το 2018 στον Δήμο Πύλου–Νέστορος αντιστοιχούσε το 35,2% των νέων οικοδομών και προσθηκών του νομού και το 33,7% των νέων κατοικιών. Το 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά είχαν περιοριστεί στο 13% και στο 9,5%. ΠΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Η οικοδομική δραστηριότητα κατανέμεται άνισα στις κοινότητες του Δήμου και συγκεντρώνεται κυρίως στον παραλιακό και τουριστικό άξονα. Στην κορυφή της δεκαετίας βρίσκεται η Κοινότητα Πύλου, όπου καταγράφηκαν συνολικά 316 νέες κατοικίες. Πρόκειται σχεδόν για το ένα τρίτο του συνόλου των 1.019 κατοικιών που δημιουργήθηκαν στον Δήμο. Ακολουθεί η Μεθώνη με 113 νέες κατοικίες, ενώ στην Κορώνη καταγράφηκαν 61. Ιδιαίτερα υψηλή δραστηριότητα εμφανίζει και η Πύλα, όπου καταγράφηκαν 60 νέες κατοικίες. Ακολουθούν η Φοινικούντα με 50, το Βασιλίτσι με 49, ο Ρωμανός με 48 και το Χαρακοπιό με 42. Μόνο οι έξι πρώτες κοινότητες —Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη, Πύλα, Φοινικούντα και Βασιλίτσι— συγκεντρώνουν 649 νέες κατοικίες, δηλαδή το 63,7% του συνόλου της δεκαετίας. Η προσθήκη του Ρωμανού ανεβάζει το ποσοστό στο 68,4%. Τα στοιχεία αναδεικνύουν έτσι δύο βασικές τάσεις στον Δήμο Πύλου–Νέστορος. Η κατασκευή κατοικιών ενισχύεται αισθητά στη δεύτερη πενταετία της εξεταζόμενης περιόδου και φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο το 2023.

Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα συγκεντρώνεται στις περιοχές που συνδέονται περισσότερο με τον τουρισμό, την παραθεριστική κατοικία και την παράκτια ζώνη.