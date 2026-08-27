Δήμος Καλαμάτας: Νέα εποχή στην ανακύκλωση με την εφαρμογή Recypic

Ενημερωτική δράση για την παρουσίαση της νέας εφαρμογής Recypic διοργανώνει το Σάββατο 29 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, φιλοδοξώντας να κάνει την ανακύκλωση πιο απλή, έξυπνη και ανταποδοτική για τους πολίτες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και θα συνεχιστεί από τις 7 μ.μ. και μετά, δίνοντας τη δυνατότητα σε δημότες και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής και να ενημερωθούν για τα οφέλη που προσφέρει.

Στο ειδικά διαμορφωμένο σημείο της εκδήλωσης, η ομάδα ενημέρωσης θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών προκειμένου να τους καθοδηγήσει στη διαδικασία εγγραφής στο Recypic. Όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ολοκληρώσουν επιτόπου την εγγραφή τους και να ξεκινήσουν άμεσα να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης, απολαμβάνοντας παράλληλα ανταποδοτικά οφέλη.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας ή της επιχείρησής τους.

Η φιλοσοφία της εφαρμογής συνοψίζεται σε τέσσερα απλά βήματα: «Ανακύκλωσε. Σκάναρε. Ανέβασε φωτογραφία. Κέρδισε.»

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Δήμος Καλαμάτας και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου επιδιώκουν να ενισχύσουν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση, αξιοποιώντας την τεχνολογία και δημιουργώντας επιπλέον κίνητρα για την υιοθέτηση πιο υπεύθυνων περιβαλλοντικών συνηθειών.

«Ανακυκλώνουμε μαζί, κερδίζει η Καλαμάτα» είναι το μήνυμα της δράσης, με τους διοργανωτές να καλούν τους πολίτες να γνωρίσουν τη νέα εφαρμογή και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για μια πιο καθαρή και βιώσιμη πόλη.