Ο Ορειβατικός Καλαμάτας στη Δυτική Μάνη

Η διαδρομή ξεκινά από τον Κάμπο, ακολουθώντας ένα πανέμορφο λιθόστρωτο μονοπάτι, τμήμα του Messinian Trail, το οποίο αποτελούσε παλαιότερα μία από τις διαδρομές που συνέδεαν τη Μάνη με την Καλαμάτα. Στη διάρκεια της πεζοπορίας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον μυκηναϊκό θολωτό τάφο του Μαχάονα, του ομηρικού ήρωα και περίφημου γιατρού της αρχαιότητας, γιου του Ασκληπιού, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, συμμετείχε στον Τρωικό Πόλεμο. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το ιστορικό πυργόσπιτο του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας δέκα φορές.

Η πορεία συνεχίζεται προς τον γραφικό οικισμό της Μάλτας και την περιοχή Βελονά, μέσα από το χαρακτηριστικό μανιάτικο τοπίο και με εντυπωσιακή θέα προς τη θάλασσα. Η πεζοπορία θα ολοκληρωθεί στην Καρδαμύλη, στην παραλία Ριτσά, όπου όσοι το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα δροσιστικό μπάνιο. Η πεζοπορία είναι εύκολη, με βαθμό δυσκολίας 1, και απαιτεί τουλάχιστον βασική φυσική κατάσταση. Η συνολική διάρκεια της πορείας υπολογίζεται σε 6 έως 7 ώρες. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί της Κυριακής από τα γραφεία του Συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Γιώργο Κλείδωνα στο 6983519455.

Πρόκειται για μια διαδρομή που συνδυάζει τα μονοπάτια της Μάνης με την ιστορία, τον πολιτισμό και το μοναδικό φυσικό της τοπίο.