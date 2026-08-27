Στον «πάγο» παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στην Καλαμάτα - Ένα βήμα πίσω για Ζουμπούλειο και «Ηλέκτρα»

Μετά την απόφαση της περασμένης Δευτέρας για απόσυρση της πρότασης που αφορά το Μητροπολιτικό Μέγαρο, στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να εγκριθεί η απόσυρση δύο ακόμη προτάσεων: της ενεργειακής αναβάθμισης του Ζουμπούλειου Μεγάρου και της ενεργειακής αναβάθμισης και επανάχρησης του κινηματογράφου «Ηλέκτρα».

Πρόκειται για δύο έργα που είχαν ενταχθεί στον σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Καλαμάτας και για τα οποία ο Δήμος είχε ήδη υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», μέσω της πρόσκλησης ΠΕΛ 109 για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας.

Η πρώτη περίπτωση αφορά το Ζουμπούλειο Μέγαρο, με συνολικό προϋπολογισμό 562.963 ευρώ. Η πρόταση χρηματοδότησης είχε υποβληθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Όπως προκύπτει από την εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου είχε θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη μελέτη είχε καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, δεν είχε ζητηθεί έγκρισή της από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Στην πορεία, ωστόσο, και μετά από επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027, ο Δήμος ενημερώθηκε ότι η έγκριση αυτή ήταν απαραίτητη. Η μελέτη διαβιβάστηκε τελικά στις 22 Ιουλίου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρόβλημα, όμως, δεν μπορούσε πλέον να θεραπευθεί στο πλαίσιο της ήδη υποβληθείσας πρότασης, καθώς η Διαχειριστική Αρχή διευκρίνισε ότι η διαβίβαση στο αρμόδιο συμβούλιο έπρεπε να είχε προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή για τυπικούς λόγους και ως λύση υποδείχθηκε η απόσυρση της πρότασης και η έκδοση νέας πρόσκλησης.

Ακριβώς αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το έργο του κινηματογράφου «Ηλέκτρα», το οποίο προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και την επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου, με λειτουργίες κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.ά. Η πρόταση, προϋπολογισμού 1.770.000,70 ευρώ, είχε επίσης υποβληθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Και σε αυτή την περίπτωση, η Τεχνική Υπηρεσία είχε εκτιμήσει ότι για τη μελέτη 116/2025 δεν απαιτούνταν η προηγούμενη έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου. Μετά τη διαφορετική ερμηνεία που γνωστοποίησε η Διαχειριστική Αρχή, ο σχετικός φάκελος εστάλη στις 22 Ιουλίου για έγκριση, όμως και εδώ η αποστολή έγινε μεταγενέστερα της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης. Έτσι, σύμφωνα με την εισήγηση, η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει δεκτή για τυπικούς λόγους και προτείνεται ως διέξοδος η απόσυρση και η έκδοση νέας πρόσκλησης από την ΕΥΔ.

Οι δύο προτάσεις που οδηγούνται τη Δευτέρα προς απόσυρση αντιστοιχούν σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,33 εκατ. ευρώ. Αν σε αυτά προστεθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου, ύψους περίπου 1,1 εκατ. ευρώ, τότε μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας τρεις προτάσεις έργων συνολικού ύψους άνω των 3,4 εκατ. ευρώ βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες με τη διαδικασία της απόσυρσης και της επανυποβολής.

Στην περίπτωση του Μητροπολιτικού Μεγάρου, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ήδη την απόσυρση της πρότασης. Εκεί το ζήτημα ήταν διαφορετικό: κρίθηκε αναγκαία η έκδοση νέας πρόσκλησης, ώστε να περιλαμβάνεται ως δικαιούχος και η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και να μπορέσει στη συνέχεια να επανυποβληθεί το έργο με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι αποσύρσεις δεν σημαίνουν ότι τα τρία έργα εγκαταλείπονται. Αντιθέτως, από τις σχετικές εισηγήσεις προκύπτει η πρόθεση να επανέλθουν προς χρηματοδότηση μέσα από νέες προσκλήσεις και με διορθωμένες τις διαδικαστικές εκκρεμότητες. Στην πράξη, όμως, η εξέλιξη αυτή μεταθέτει χρονικά την πορεία τους, καθώς η διαδικασία θα πρέπει να επανεκκινήσει τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πρόσκλησης και της υποβολής των προτάσεων.

Το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ημέρες τρία έργα του ίδιου χρηματοδοτικού σχεδιασμού επιστρέφουν ένα στάδιο πίσω αναδεικνύει τη σημασία της διοικητικής και τεχνικής προετοιμασίας πριν από την κατάθεση των φακέλων, εν μέσω της πάντα χρονοβόρας γραφειοκρατίας.

Στις περιπτώσεις του Ζουμπούλειου και της «Ηλέκτρας», μάλιστα, οι προτάσεις είχαν υποβληθεί ήδη από τον Φεβρουάριο και το ζήτημα της απαιτούμενης έγκρισης από το Τεχνικό Συμβούλιο προέκυψε αρκετούς μήνες αργότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι πλέον η έκδοση των νέων προσκλήσεων και η ταχύτητα με την οποία θα μπορέσουν να επανυποβληθούν οι τρεις παρεμβάσεις. Μέχρι τότε, έργα που είχαν παρουσιαστεί ως ώριμα προς χρηματοδότηση και υλοποίηση παραμένουν σε αναμονή, με το χρονοδιάγραμμά τους να μετατίθεται και την Καλαμάτα να καλείται να καλύψει τον χαμένο χρόνο.