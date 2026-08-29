Παρέμβαση Φαββατά για τα πεζοδρόμια

Σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη διαμόρφωση πεζοδρομίων και τις προσβάσεις οχημάτων προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης θέτει ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» και μέλος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Δημήτρης Φαββατάς.

Με αφορμή σχετική παρέμβασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ο κ. Φαββατάς ζητά από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε συστηματικούς ελέγχους, τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες διαμορφώσεις πεζοδρομίων, επισημαίνοντας ότι σε αρκετά σημεία της πόλης –και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη– παρατηρούνται εκτεταμένα ανοίγματα και έντονες κλίσεις για την εξυπηρέτηση εισόδων και εξόδων οχημάτων.

Όπως σημειώνει, σε αρκετές περιπτώσεις το πεζοδρόμιο παραμένει ανοιχτό σε πολύ μεγάλο τμήμα της πρόσοψης ενός ακινήτου, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση αυτοκινήτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει ζητήματα τόσο ως προς την εφαρμογή των πολεοδομικών και τεχνικών προδιαγραφών όσο και ως προς την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.

Ο κ. Φαββατάς επικαλείται τις προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού αλλά και τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και ασφαλής ζώνη όδευσης των πεζών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις μεγάλες κλίσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν διαμορφωθεί σε ορισμένα πεζοδρόμια για την πρόσβαση οχημάτων και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 30% ή 40%.

«Δημιουργείται εύλογο ζήτημα που πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες: τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές; Εξασφαλίζεται η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών; Και ποια είναι η νόμιμη βάση για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση;», επισημαίνει.

Ο ίδιος θέτει παράλληλα και μία δεύτερη διάσταση του θέματος, που αφορά τη χρήση του δημόσιου χώρου και τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στο οδόστρωμα.

Όπως εξηγεί, όταν σχεδόν ολόκληρη η πρόσοψη ενός ακινήτου διαμορφώνεται ως πρόσβαση οχημάτων, περιορίζεται στην πράξη η δυνατότητα στάθμευσης των υπόλοιπων πολιτών μπροστά από το συγκεκριμένο σημείο.

Κατά τον ίδιο, δημιουργείται έτσι μία κατάσταση κατά την οποία δημόσιος χώρος δεσμεύεται σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση μιας ιδιωτικής ανάγκης.

Ο Δημήτρης Φαββατάς εστιάζει ιδιαίτερα στην παραλιακή περιοχή της Καλαμάτας, όπου, όπως αναφέρει, το φαινόμενο είναι περισσότερο έντονο και απαιτεί συνολική αντιμετώπιση.

«Δεν μπορεί μια ιδιωτική ανάγκη στάθμευσης, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αφορά χρήση λίγες ημέρες τον μήνα ή ακόμη και λίγες φορές τον χρόνο, να οδηγεί σε μόνιμη δέσμευση και υποβάθμιση δημόσιου χώρου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Με τη δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Φαββατάς καλεί τη Δημοτική Αρχή να ελέγξει τις διαμορφώσεις πεζοδρομίων που εξυπηρετούν την είσοδο και έξοδο οχημάτων, τη νομιμότητα και το εύρος των ανοιγμάτων, τις κλίσεις των ραμπών, καθώς και το κατά πόσο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ελεύθερη ζώνη για τους πεζούς.

Παράλληλα ζητά να εξεταστούν οι επιπτώσεις που έχουν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και να υπάρξει, όπως τονίζει, «ενιαίος και αυστηρός έλεγχος για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διαφορετικά μέτρα και σταθμά».

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ζητά να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη νομοθεσία και να αποκατασταθεί ο δημόσιος χώρος.

«Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Τα πεζοδρόμια πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία και όχι να μετατρέπονται, μέσω εκτεταμένων ραμπών και ανοιγμάτων, σε προέκταση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης», υπογραμμίζει.