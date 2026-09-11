Νέα εποχή στην επικοινωνία Δήμου Καλαμάτας και σχολείων: Ο Σ. Κριτσωτάκης στην «Ε» για τις αλλαγές που φέρνει η νέα σχολική χρονιά

Με πιο στέρεες βάσεις και με στόχο να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας των σχολικών μονάδων με τις υπηρεσίες του Δήμου ξεκινά η φετινή σχολική χρονιά στον Δήμο Καλαμάτας.

Στη νέα αυτή κατεύθυνση σημαντικό ρόλο έχει η πρόσφατη ανάληψη του τομέα της Παιδείας από τον αντιδήμαρχο Σωτήρη Κριτσωτάκη, ο οποίος επιχειρεί να οργανώσει διαφορετικά τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων των σχολείων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και δημιουργώντας μια πιο άμεση γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στους διευθυντές και τον Δήμο.

Κεντρικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης των αιτημάτων των σχολικών μονάδων, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στους διευθυντές και τις διευθύντριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη προσπάθεια είχε ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο να δίνει άμεσα το «πράσινο φως» για την προώθηση του νέου συστήματος.

Μιλώντας στην «Ε», ο αντιδήμαρχος Παιδείας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνάντηση με τη σχολική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι έδωσε στη δημοτική αρχή τη δυνατότητα να ακούσει «τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από όλους την καθημερινότητα των σχολείων».

Όπως σημείωσε ο κ. Κριτσωτάκης, από τη συζήτηση προέκυψε ξεκάθαρα η ανάγκη για μεγαλύτερη αμεσότητα, καλύτερη επικοινωνία και λιγότερη γραφειοκρατία. «Οι διευθυντές θέλουν, όταν προκύπτει ένα πρόβλημα στο σχολείο τους, να μπορούν εύκολα να το γνωστοποιούν στον Δήμο, να ξέρουν ότι έχει καταγραφεί και να έχουν εικόνα της πορείας του μέχρι την αντιμετώπισή του», ανέφερε.

ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Η νέα πλατφόρμα φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε μια διαδικασία κατά την οποία τα αιτήματα των σχολείων μπορούσαν να φτάνουν στον Δήμο μέσα από διαφορετικά κανάλια – email, τηλεφωνήματα, έγγραφα ή διαφορετικές υπηρεσιακές διαδρομές – γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούσε καθυστερήσεις και δυσχέραινε την παρακολούθησή τους.

Πλέον, όπως εξήγησε, δημιουργείται ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο επικοινωνίας. Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα μπορεί να καταχωρίζει ηλεκτρονικά το αίτημά του και από εκείνη τη στιγμή αυτό θα είναι καταγεγραμμένο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής του. «Στόχος μας είναι κανένα αίτημα σχολείου να μη χάνεται και κανένας διευθυντής να μη χρειάζεται να ψάχνει ένα email που έστειλε πριν από ημέρες ή να τηλεφωνεί επανειλημμένα για να μάθει πού βρίσκεται το θέμα του», τόνισε ο κ. Κριτσωτάκης.

Ιδιαίτερα θετική, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν και η πρώτη ανταπόκριση των διευθυντών στην παρουσίαση της πλατφόρμας, καθώς πρόκειται για ένα εργαλείο που, όπως φάνηκε από τη συζήτηση, αποτελούσε αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και αρκετά χρόνια. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον επιστημονικό συνεργάτη του Δήμου Φώτη Ασημακόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε την πλατφόρμα χωρίς κόστος για τον Δήμο, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του νέου συστήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η δημοτική αρχή, ωστόσο, δεν περιορίζεται όπως φαίνεται στην ψηφιοποίηση των αιτημάτων. Όπως υπογράμμισε ο κ. Κριτσωτάκης, μία ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ουσιαστική αξία αν πίσω από αυτήν δεν υπάρχει ο μηχανισμός που θα μπορεί να παρεμβαίνει γρήγορα.

Για τον λόγο αυτό προχωρά παράλληλα η δημιουργία ενός ειδικού «Συνεργείου Καθημερινότητας» για τις σχολικές μονάδες, το οποίο, όταν στελεχωθεί πλήρως στις αρχές Νοεμβρίου, θα αποτελείται από περίπου πέντε έως έξι εργαζομένους και θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Τζίμη Αναστασόπουλου.

Αποστολή του θα είναι η αντιμετώπιση των μικροεργασιών και των μικροεπισκευών που προκύπτουν καθημερινά στα σχολεία και για τις οποίες απαιτείται ταχύτητα στην παρέμβαση. «Δεν δημιουργούμε απλώς μία πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων. Δημιουργούμε έναν οργανωμένο μηχανισμό από την καταγραφή μέχρι την παρέμβαση», επισήμανε ο αντιδήμαρχος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το σχολείο θα υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα, το Τμήμα Παιδείας θα το αξιολογεί και, εφόσον πρόκειται για μία μικρή καθημερινή εργασία, αυτή θα μπορεί να δρομολογείται άμεσα.

ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο κ. Κριτσωτάκης έσπευσε, παράλληλα, να ξεκαθαρίσει ότι η λειτουργία του Συνεργείου Καθημερινότητας δεν αλλάζει ούτε υποκαθιστά τον ρόλο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι μεγάλες εργασίες, τα έργα και οι τεχνικές παρεμβάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους θα συνεχίσουν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από τις ίδιες.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα δομή μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες, καθώς ένα σημαντικό μέρος των μικρών καθημερινών εργασιών στα σχολεία θα αντιμετωπίζεται χωρίς να επιβαρύνει τον προγραμματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό, οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα μπορούν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο και ανθρώπινους πόρους για τα μεγαλύτερα έργα και τις σοβαρότερες τεχνικές παρεμβάσεις.

ΔΙΑΚΡΙΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Στο πλαίσιο της συνολικότερης αναδιοργάνωσης, ο Δήμος έχει προχωρήσει και στη δημιουργία διακριτών κωδικών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, στόχος είναι να υπάρχει σαφέστερη εικόνα των διαθέσιμων πόρων, καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός και μεγαλύτερη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες των σχολείων, μέσα πάντοτε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η λογική του νέου συστήματος, όπως την περιέγραψε, είναι να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη αλυσίδα διαχείρισης: το σχολείο εντοπίζει το πρόβλημα, το καταχωρίζει, το Τμήμα Παιδείας το αξιολογεί, δρομολογείται η κατάλληλη παρέμβαση και ο διευθυντής παρακολουθεί την πορεία του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο κ. Κριτσωτάκης και στη δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του νέου μοντέλου μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα.

Όπως τόνισε, η πλατφόρμα δεν αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό εργαλείο. Θα δοκιμαστεί στην πράξη και θα εξελίσσεται με βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των ίδιων των διευθυντών.«Δεν ισχυριζόμαστε ότι από τη μία ημέρα στην άλλη θα εξαφανιστούν όλα τα προβλήματα των σχολικών υποδομών. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ώστε κανένα πρόβλημα να μην παραμένει αόρατο και κανένα αίτημα να μη χάνεται», ανέφερε.

Το επόμενο βήμα, πρόσθεσε, είναι η αποτελεσματικότητα του συστήματος να μπορεί να αποτυπωθεί με μετρήσιμα στοιχεία: πόσα αιτήματα υποβλήθηκαν, πόσα αντιμετωπίστηκαν, σε πόσο χρόνο υπήρξε ανταπόκριση και σε ποιους τομείς απαιτείται μεγαλύτερη βελτίωση. Για τον ίδιο, η κατεύθυνση συνοψίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη αμεσότητα και μετρήσιμο αποτέλεσμα. «Ένας διευθυντής πρέπει να αφιερώνει τον χρόνο και την ενέργειά του στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου του. Δεν πρέπει να χρειάζεται να αναζητά σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθεί για μία μικρή επισκευή ή να τηλεφωνεί ξανά και ξανά για να ενημερωθεί για ένα αίτημα», σημείωσε.

Και κατέληξε ότι η πλατφόρμα και το Συνεργείο Καθημερινότητας αποτελούν τα εργαλεία ενός ευρύτερου στόχου: «Ο Δήμος να βρίσκεται πιο κοντά στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς και στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους».