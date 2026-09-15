89.280 ευρώ για το Σχέδιο Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Καλαμάτας

Στην αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 89.280 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.) προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, εγκρίνοντας τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026» του Πράσινου Ταμείου. Ο Δήμος Καλαμάτας είχε υποβάλει σχετική πρόταση μετά την πρόσκληση του Ταμείου τον περασμένο Ιούλιο και, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρόταση εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα με ποσό έως 89.280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν απαραίτητη προκειμένου να ενεργοποιηθεί η χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος αποδέχεται το σύνολο των όρων του προγράμματος και αναλαμβάνει την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάθεση, την παρακολούθηση, την πιστοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι, εφόσον το τελικό ύψος της σύμβασης υπερβεί το ανώτατο ποσό που καλύπτει το Πράσινο Ταμείο, η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Η εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας προβλέπεται για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2027, ενώ έχουν ήδη καθοριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προδιαγραφές και οι τεχνικές οδηγίες για την κατάρτισή τους.

Η Καλαμάτα περιλαμβάνεται μεταξύ των 46 δήμων που εγκρίθηκαν στο συγκεκριμένο κύκλο χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, με το συνολικό ποσό των εντάξεων να ανέρχεται σε 2,174 εκατ. ευρώ. Για τον Δήμο Καλαμάτας το εγκεκριμένο ποσό ανέρχεται στα 89.280 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, το Σχέδιο Αστικής Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.) αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη, την ανάλυση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών που καλείται να αναλάβει ο Δήμος, με στόχο την καλύτερη προστασία και θωράκισή της.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, χαρακτήρισε το σχέδιο χρήσιμο, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον Δήμο. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συζήτηση γύρω από το Σ.Α.Α. αποτελεί ευκαιρία για να επανέλθουν στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που παραμένουν επί χρόνια σε εκκρεμότητα, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα της πόλης.

Τ.Αν.