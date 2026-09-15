Παράταση για το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΚ

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου ανακαίνισης του νέου κτηρίου των γραφείων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (παλιό Δημαρχείο στην οδό Θουκυδίδου), έως τις 30 Οκτωβρίου, πρόκειται να εγκρίνει το Δ.Σ της Επιχείρησης, που συνεδριάζει σήμερα Τρίτη στις 3 μετά το μεσημέρι.

Ακόμα, αναμένεται να εγκρίνει το 1ο Πρωτοκόλλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

Στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ αναφέρονται οι αιτιάσεις του αναδόχου ότι “την περίοδο του Αυγούστου δεν μπορούμε να παραλάβουμε τίποτε από τους προμηθευτές μας, διότι τα καταστήματα τους για μεγάλο διάστημα είναι κλειστά. Επομένως υλικά και είδη που εγκρίθηκαν για την κατασκευή του έργου θα μας παραδοθούν έως 15/9/2026. Επομένως θα υπάρξει δίμηνη καθυστέρηση στην τοποθέτησή τους”.

Η Τ.Υ. της Επιχείρησης παρατηρεί ότι “έχοντας υπόψη: α) Τις αιτιάσεις του αναδόχου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην αίτησή του και β) Το γεγονός ότι η προθεσμία του έργου λήγει στις 25-8-2026 και απαιτείται παράταση αυτής, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο βάσει των υφιστάμενων συνθηκών: Κρίνουμε ότι οι αιτιάσεις του αναδόχου για την αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είναι βάσιμες και άνευ υπαιτιότητάς του”.

Ακόμα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι “πό την Τεχνική Υπηρεσία συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της αρχικής σύμβασης, καθώς και την εισαγωγή νέων τιμών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου μετά από ακριβέστερη επιμέτρηση κατά την πορεία των εργασιών.

Συγκεκριμένα, ο 1ος Α.Π.Ε. συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που κανονίζει την τιμή μονάδος 5 νέων εργασιών, όπου είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη παραμένει ισόποση της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 394.495,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%”.

Γ.Σ.