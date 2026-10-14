Συνάντηση Βασιλόπουλου με Ρουβίκωνα για τα προβλήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Με αφορμή τη συνάντηση ο Ρουβίκωνας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Χτες Τρίτη 13/10 πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τον αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη για τα χρόνια προβλήματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Για τις μειώσεις στις αποδοχές, τις απλήρωτες ώρες, την υποστελέχωση, τις ελλείψεις σε εξοπλισμό και την αναστολή των δωρεάν μαθημάτων σε Καλαμάτα και Αρφαρά.

Καταγγείλαμε την τιμωρητική αντιμετώπιση των μουσικών που διεκδικούν τα αυτονόητα. Δεν γίνεται η Δημοτική Αρχή να μιλά για «χαμηλό επίπεδο» της Φιλαρμονικής, όταν η ίδια έχει την ευθύνη για τις συνθήκες λειτουργίας της.

Αποσπάσαμε δεσμεύσεις για κάλυψη της θέσης του Αρχιμουσικού και επανέναρξη των δωρεάν μαθημάτων μέσα σε έναν μήνα, προκήρυξη νέων θέσεων, λύση των χρόνιων προβλημάτων μισθοδοσίας και εγκεκριμένο κονδύλι για τη συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού.

Οι υποσχέσεις δεν λύνουν προβλήματα. Οι πράξεις θα κριθούν. Τα εργασιακά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις στο πλευρό των μουσικών και των οικογενειών.

Η Φιλαρμονική ανήκει στην πόλη και τους ανθρώπους της.

Όχι στις φιέστες του Δήμου".