Τέλος 2027 οι μελέτες για πολεοδόμηση Μπούκας

Παρουσιάστηκαν χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Μεσσήνης οι πολεοδομικές μελέτες για την πολεοδόμηση της περιοχής ΠΟΕ 5 (Β’ κατοικία Μπούκας – εξοχική κατοικία) και της περιοχής ΠΟΕ 1 (ανατολικά του οικισμού Μαυρομματίου).

Ο μελετητής Φώτης Φωτόπουλος που παρουσίασε τις μελέτες, επισήμανε ότι σε ένα χρόνο και 2 – 3 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ενημερώνοντας αναλυτικά για τους όρους δόμησης, είπε ότι θα μπορούν να κτιστούν κτήρια – εξοχικές κατοικίες, διώροφες συνολικού ύψους 9 μέτρων.

Αρχικά, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος επισήμανε ότι η Μπούκα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, είναι αναπτυσσόμενη περιοχή κι εκτίμησε πως η πολεοδομική μελέτη είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να εκκινήσει η ανάπτυξη στην περιοχή. Για τη μελέτη του Μαυροματίου μίλησε για οικιστική διασύνδεση της Μεσσήνης με το Μαυρομμάτι.

Ο μελετητής Φ. Φωτόπουλος ανέφερε ότι έχουν εγκριθεί η περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη. Ενημέρωσε πως μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσουν: Διαβούλευση για 1,5 μήνα, γνωμοδότηση επί ενστάσεων μισός μήνας, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μισός μήνας και στη συνέχεια στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων της Περιφέρειας, στο υπουργείο Περιβάλλοντος για έλεγχο και γνωμοδότηση, στο Συμβούλιο Επικρατείας και μετά στη γ.γ. της κυβέρνησης για ΦΕΚ.

Παρατήρησε ότι “ένα πολεοδομικό σχέδιο διαρκεί μια 10ετία, ευελπιστούμε εδώ σε 3 χρόνια συνολικά να την έχουμε ολοκληρώσει”.

Ο μελετητής πληροφόρησε ότι η Μπούκα έχει 320 στρέμματα και 130 το Μαυρομμάτι και η Μπούκα κρίνεται κατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις.

Οι μελετητές προτείνουν δρόμους 10 με 16 μέτρα πλάτος και 4 μέτρα πεζόδρομους πράσινο - κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και παιδικές χαρές), καθώς πρόκειται για περιοχή β’ κατοικίας - ανάπτυξη παραθαλάσσιας περιοχής.

Στην Μπούκα και στο Μαυρομμάτι η οικοδομήσιμη έκταση είναι το 60%, στην Μπούκα είναι 28% δρόμοι και 12% πράσινο και στο Μαυρομμάτι 25% δρόμοι και 15% πράσινο

Η αρτιότητα είναι 500 τ.μ., με πρόσωπο 15 μέτρα, κάλυψη 40% με συντελεστή δόμησης 0,35, με μέγιστο ύψος κτηρίων 7,5 μέτρα συν 1,5 μέτρο στέγη. Διώροφα κτήρια με χρήση για γενική κατοικία.

Το ποσοστό δόμησης και κάλυψης είναι κάτι παραπάνω από 21% κι εκτιμάται πως συνολικά θα κτιστούν γύρω στα 92 στρέμματα.

Γ.Σ.